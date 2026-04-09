Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul O Liberal 09.04.26 14h11 Torcedores receberam jogadores na porta do hotel (Reprodução) A delegação do Vasco da Gama desembarcou nesta quinta-feira (9) em Belém para o duelo contra o Remo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Gigante da Colina foram recebidos por alguns torcedores na entrada do hotel, localizado no centro comercial da capital. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A partida entre o Leão Azul e o time carioca ocorre no próximo sábado (11), no estádio Mangueirão, às 16h30. Com isso, o Vasco vai realizar dois treinos na capital paraense antes do duelo contra a equipe azulina. Conforme a programação divulgada pelo clube, os treinos serão no CT do Paysandu, localizado no bairro Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. A equipe carioca retorna para o Rio de Janeiro logo após o jogo e no domingo (11) já volta a treinar no CT Moacyr Barbosa. VEJA MAIS Remo vence o Amazonas em casa e garante os primeiros três pontos na Copa Norte Com gol de Poveda no fim do primeiro tempo, Leão segurou pressão na etapa final e agora luta pela classificação Vitória na Copa Norte não esconde alerta de Condé no Remo: “Falta capricho” O treinador azulino observou que o problema das chances perdidas vem se repetindo nos últimos jogos O Vasco chega a Belém com 12 pontos e na 12ª posição da tabela do Brasileirão. O time vem de derrota na competição. No sábado (4), perdeu por 2 a 1 para o rival Botafogo. chegada vasco Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Apesar disso, o clube carioca chega confiante e bem para o jogo contra o Leão Azul. O treinador Renato Gaúcho poupou os titulares da estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central, na Argentina, que ocorreu na última terça-feira (7). A partida terminou empatada por 0 a 0. Enquanto o Vasco está em uma posição mais confortável no campeonato, o Remo amarga a zona de rebaixamento. O time azulino é o 18º colocado, com sete pontos, e vive a expectativa de deixar o Z-4. Uma vitória sobre o Gigante da Colina poderia tirar o Leão Azul da zona da degola. Por isso, Léo Condé trabalha com os titulares e utilizou apenas alguns no duelo contra o Amazonas-AM, na quarta-feira (8), pela Copa Norte. O Remo vem de um empate fora de casa com o Grêmio e aposta no fator casa para tentar superar o Vasco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MOSAICO 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo transforma Mangueirão em espetáculo antes de duelo Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco 11.04.26 17h00 TORÓ Chuva forte atrasa horário de Remo x Vasco no Mangueirão; saiba que horas começa! Arbitragem adia início da partida após temporal em Belém 11.04.26 16h34 Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 É HOJE! Remo e Vasco medem forças no Mangueirão em duelo por reação no Brasileirão Leão aposta na força em casa para deixar o Z-4, enquanto cariocas chegam com titulares após pouparem equipe no meio de semana 11.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41