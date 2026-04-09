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Vasco desembarca em Belém para a partida contra o Remo pelo Brasileirão

Gigante da Colina fará dois treinos no CT do Paysandu antes do duelo contra o Leão Azul

O Liberal
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Torcedores receberam jogadores na porta do hotel (Reprodução)

A delegação do Vasco da Gama desembarcou nesta quinta-feira (9) em Belém para o duelo contra o Remo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Gigante da Colina foram recebidos por alguns torcedores na entrada do hotel, localizado no centro comercial da capital.

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A partida entre o Leão Azul e o time carioca ocorre no próximo sábado (11), no estádio Mangueirão, às 16h30. Com isso, o Vasco vai realizar dois treinos na capital paraense antes do duelo contra a equipe azulina.

Conforme a programação divulgada pelo clube, os treinos serão no CT do Paysandu, localizado no bairro Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. A equipe carioca retorna para o Rio de Janeiro logo após o jogo e no domingo (11) já volta a treinar no CT Moacyr Barbosa. 

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O Vasco chega a Belém com 12 pontos e na 12ª posição da tabela do Brasileirão. O time vem de derrota na competição. No sábado (4), perdeu por 2 a 1 para o rival Botafogo.

chegada vasco

Apesar disso, o clube carioca chega confiante e bem para o jogo contra o Leão Azul. O treinador Renato Gaúcho poupou os titulares da estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central, na Argentina, que ocorreu na última terça-feira (7). A partida terminou empatada por 0 a 0.

Enquanto o Vasco está em uma posição mais confortável no campeonato, o Remo amarga a zona de rebaixamento. O time azulino é o 18º colocado, com sete pontos, e vive a expectativa de deixar o Z-4. Uma vitória sobre o Gigante da Colina poderia tirar o Leão Azul da zona da degola.

Por isso, Léo Condé trabalha com os titulares e utilizou apenas alguns no duelo contra o Amazonas-AM, na quarta-feira (8), pela Copa Norte.

O Remo vem de um empate fora de casa com o Grêmio e aposta no fator casa para tentar superar o Vasco.

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