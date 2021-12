Reformulação do Remo para 2022 pode incluir mudanças na diretoria de futebol

No Remo, o planejamento para 2022 ainda está sendo elaborado. Paralelamente à preparação para os jogos da final da Copa Verde, o clube pensa em mudanças para a próxima temporada tendo em vista a realidade financeira da Série C, bem mais modesta que a da Segundona. Com isto no horizonte, a reformulação também deve passar pela própria diretoria.

De acordo com apuração feita por OLiberal.com com pessoas ligadas ao Leão, a gestão do futebol deve ter mudanças. Uma das pessoas mais cotados para deixar o clube no momento é o executivo de futebol Thiago Alves. Ainda não há um veredito, mas nomes de outros profissionais para exercer a função começam a ser levantados internamente.

Veja mais

Atualmente, o futebol profissional do Remo é gerido pelos diretores estatutários Dirson Medeiros e Paulo Mota Filho, pelo executivo Thiago Alves e pelo próprio presidente Fábio Bentes. O advogado Yan Oliveira, que estava na diretoria desde 2018, entregou o cargo em outubro alegando motivações profissionais.

Já Thiago Alves está no Remo desde janeiro. Ele chegou por indicação do então treinador azulino, Paulo Bonamigo, com quem havia trabalhado no Boavista, do Rio de Janeiro.

Enquanto decisões ainda vão sendo tomadas internamente, o Leão se prepara para os dois últimos jogos da temporada: as finais da Copa Verde. O jogo de ida será nesta quarta-feira (8), no OBA, em Goiânia; e a decisão ocorre sábado (11), no Baenão.