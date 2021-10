Remo anuncia a saída do diretor de futebol Yan Oliveira

O Remo anunciou na tarde desta quinta-feira (21), que não contará mais com o serviços do diretor de futebol Yan Oliveira. O anuncio foi feito através do perfil oficial no Twitter.

Em nota, o Remo esclarece que a decisão foi tomada pelo próprio Yan e deseja sorte em seus projetos.

“O Clube do Remo comunica a saída de Yan Oliveira da diretoria azulina. A decisão é de caráter exclusivamente do diretor para focar em projetos pessoais. Desejamos sucesso!"