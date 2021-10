Yan Oliveira fala sobre desligamento do Remo: 'Decisão inteiramente minha'

O Remo divulgou na manhã desta quinta-feira (21) o desligamento do diretor de futebol Yan Oliveira. Em conversa com a reportagem de O Liberal, Yan fez questão de destacar que a saída do clube ocorreu por decisão pessoal.

"Foi uma opção minha. Acho que é melhor dessa forma. Posso te assegurar que foi uma decisão inteiramente minha. Não foi motivada por nenhum tipo de descontentamento. Foi só um momento profissional que exigiu isso", explicou o ex-dirigente.

O desligamento de Yan Oliveira foi anunciado por meio da conta oficial do Remo no Twitter. Em nota, o clube agradece o tempo em que Yan ficou na direção azulina e deseja sorte em seus projetos.

Quem se manifestou sobre a saída de Yan foi o também diretor de futebol Dirson Neto.

Yan chegou ao Remo em 2018, quando o clube estava na Série C do Brasileirão. Enquanto esteve na direção azulina, o Remo foi campeão paraense e conquistou o acesso à Série B. De acordo com Yan, a passagem pelo clube azulino teve um saldo positivo.

"Tudo que a gente fez foi em conjunto. Seria injusto atrelar a minha saída ao que a gente conquistou. Além disso, estamos no meio da temporada. Deixa o pessoal tocar o barco e as coisas acontecerem naturalmente", avaliou.