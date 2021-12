Com proposta do Remo em mãos, Uchôa deixa o clube após 'acordo' e não joga as finais da Copa Verde

O volante Anderson Uchôa não irá jogar as finais da Copa Verde pelo Remo. O jogador não está mais em Belém e interessa ao clube azulino para a próxima temporada, porém não com vínculo garantido no Leão em 2022. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube remista.

A não participação de Uchôa nas finais da Copa Verde já estava prevista entre o clube e o jogador, com base ao que foi apresentado pelo departamento médico remista. Segundo a fonte do clube repassou ao O Liberal, o jogador “já estava no seu limite físico e ele poderia não aguentar”.

O jogador foi procurado por clubes da Série B e informou à diretoria azulina, porém o Remo fez ao volante uma proposta para que permanecesse na temporada 2022 e ele ficou de analisar com calma, durante o descanso das férias. Com a camisa do Remo, Anderson Uchôa atuou em 47 partidas e marcou três gols.

Os jogos contra o Vila Nova, pela decisão da Copa Verde, serão nos dias 8 e 11 de dezembro. A partida de ida será em Goiânia e a volta, no próximo sábado, no Baenão.