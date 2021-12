Ex-Remo, atacante recebe propostas do Manaus e Santa Cruz; fonte nega interesse do Paysandu

O atacante Wallace, de 20 anos, não teve seu contrato renovado com o Clube do Remo para a próxima temporada e deixou e Toca do Leão na semana passada. O jogador está de férias e recebeu algumas propostas, algumas de clubes do Estado e outras de fora do Pará. A informação foi confirmada por uma fonte próxima ao atleta.

Cria das categorias de base do Remo, Wallace marcou dez gols com a camisa azulina em 46 partidas disputadas. O atacante foi decisivo na Série C de 2020, com gols importantes, inclusive no clássico Re-Pa, que terminou com a equipe azulina conquistando o acesso para a Série B. Clubes paraenses como Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal, mantiveram contato com o jogador, além de Manaus-AM e Santa Cruz-PE, porém, o atleta analisa as propostas com seu empresário.

Perguntada sobre o possível interesse do Paysandu em contratar o atacante Wallace, a fonte informou que “não existiu contato”.