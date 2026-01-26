Capa Jornal Amazônia
Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo

Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos

O Liberal
fonte

Monti já pode estrear com a camisa azulina. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O atacante Rafael Monti já está apto para fazer sua estreia com a camisa do Clube do Remo. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que libera o centroavante para atuar tanto no Campeonato Paraense quanto no Campeonato Brasileiro, inclusive no duelo contra o Vitória.

Contratado por empréstimo para a temporada 2026, o argentino de 26 anos chega como mais uma opção para o setor ofensivo do Leão Azul. Monti passa a disputar posição com os centroavantes Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos, ampliando as alternativas do técnico Juan Carlos Osorio para o comando de ataque.

O reforço desembarca no Baenão após a fase mais artilheira da carreira. Pelo Vinotinto Ecuador, Rafael Monti disputou 35 partidas, marcou 18 gols e distribuiu quatro assistências, sendo um dos principais nomes ofensivos da equipe na última temporada.

Formado no Acassuso, da Argentina, o atacante também acumulou experiências no futebol espanhol, defendendo La Jonquera, Llagostera e L’Escala, além de passagens por Deportivo Muñiz e Atlético Fénix, antes de se destacar no futebol equatoriano.

futebol

remo

série a 2026

futebol brasileiro

jornal amazônia
Remo
