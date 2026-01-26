Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos O Liberal 26.01.26 18h13 Monti já pode estrear com a camisa azulina. (Samara Miranda / Ascom Remo) O atacante Rafael Monti já está apto para fazer sua estreia com a camisa do Clube do Remo. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que libera o centroavante para atuar tanto no Campeonato Paraense quanto no Campeonato Brasileiro, inclusive no duelo contra o Vitória. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Contratado por empréstimo para a temporada 2026, o argentino de 26 anos chega como mais uma opção para o setor ofensivo do Leão Azul. Monti passa a disputar posição com os centroavantes Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos, ampliando as alternativas do técnico Juan Carlos Osorio para o comando de ataque. VEJA MAIS Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões Remo leva vantagem histórica sobre o Vitória e reestreia na Série A Leão Azul enfrenta o rival baiano em Salvador após 31 anos fora da elite, com retrospecto positivo no confronto direto O reforço desembarca no Baenão após a fase mais artilheira da carreira. Pelo Vinotinto Ecuador, Rafael Monti disputou 35 partidas, marcou 18 gols e distribuiu quatro assistências, sendo um dos principais nomes ofensivos da equipe na última temporada. Formado no Acassuso, da Argentina, o atacante também acumulou experiências no futebol espanhol, defendendo La Jonquera, Llagostera e L’Escala, além de passagens por Deportivo Muñiz e Atlético Fénix, antes de se destacar no futebol equatoriano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 Futebol Remo leva vantagem histórica sobre o Vitória e reestreia na Série A Leão Azul enfrenta o rival baiano em Salvador após 31 anos fora da elite, com retrospecto positivo no confronto direto 26.01.26 16h38 Futebol Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões 26.01.26 16h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47