Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 Fábio Will 26.01.26 16h48 Torcida do Vitória promete comparecer para apoiar a equipe rubro-negra (Victor Ferreira | EC Vitória) Chegou a hora da estreia na Série A. No “Confronto dos Leões”, Vitória-BA x Remo se enfrentam na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). A equipe baiana divulgou o início das vendas de ingressos para a partida, com bilhetes a partir de R$24. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Leão da Barra divulgou nas redes sociais os valores dos ingressos para a estreia na elite do futebol brasileiro. O torcedor que foi ao Estádio Barradão, poderá entrar para acompanhar a partida pagando o valor de R$24, referente ao sócio-torcedor. Os bilhetes para arquibancada em geral, estão custando R$120 a arquibancada e R$60 a meia-entrada para o mesmo setor. VEJA MAIS Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados Já para quem quiser um conforto a mais, o setor de cadeiras do Barradão está disponível no valor de R$180 a inteira e R$90 e meia-entrada. O Vitória também disponibilizou preços diferentes para cada categoria do sócio-torcedor, veja a lista: Sócio Sou um Nome na História: R$24 arquibancada e R$36 a cadeira Sócio Sou Sem Fronteira: R$36 arquibancada e R$54 a cadeira Sócio sou vermelho e preto: R$36 arquibancada e R$54 a cadeira Agenda Vitória e Remo duelam na estreia da Série A, na próxima quarta-feira (28), às 19h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo vitória x remo remo remo série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo leva vantagem histórica sobre o Vitória e reestreia na Série A Leão Azul enfrenta o rival baiano em Salvador após 31 anos fora da elite, com retrospecto positivo no confronto direto 26.01.26 16h38 Futebol Patrick de Paula brilha na estreia do Remo e busca retomar bom futebol Volante foi responsável por assistência na vitória de virada sobre o Bragantino e projeta temporada depois de recuperação de lesões 26.01.26 16h09 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15