Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços

Chegou a hora da estreia na Série A. No “Confronto dos Leões”, Vitória-BA x Remo se enfrentam na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Barradão, em Salvador (BA). A equipe baiana divulgou o início das vendas de ingressos para a partida, com bilhetes a partir de R$24.

O Leão da Barra divulgou nas redes sociais os valores dos ingressos para a estreia na elite do futebol brasileiro. O torcedor que foi ao Estádio Barradão, poderá entrar para acompanhar a partida pagando o valor de R$24, referente ao sócio-torcedor. Os bilhetes para arquibancada em geral, estão custando R$120 a arquibancada e R$60 a meia-entrada para o mesmo setor.

Já para quem quiser um conforto a mais, o setor de cadeiras do Barradão está disponível no valor de R$180 a inteira e R$90 e meia-entrada. O Vitória também disponibilizou preços diferentes para cada categoria do sócio-torcedor, veja a lista:

Sócio Sou um Nome na História: R$24 arquibancada e R$36 a cadeira

Sócio Sou Sem Fronteira: R$36 arquibancada e R$54 a cadeira

Sócio sou vermelho e preto: R$36 arquibancada e R$54 a cadeira

Agenda

Vitória e Remo duelam na estreia da Série A, na próxima quarta-feira (28), às 19h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.