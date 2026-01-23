Remo: preços dos ingressos serão estudados e jogos da Série A terão valores elevados, diz Tonhão Tonhão afirmou que partidas da Série A com adversários tradicionais do futebol brasileiro terão preços elevados Fábio Will 23.01.26 17h08 Torcida do Remo vive a expectativa do Leão na Série A (Wagner Santana / O Liberal) A temporada 2026 é a mais aguardada para o torcedor azulino nas últimas três décadas. O clube retorna à Série A após 32 anos e o Fenômeno Azul está ávido para acompanhar o Leão Azul nos jogos, porém, o valor dos ingressos não foi bem aceito por parte da torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O valor de R$60 para a estreia azulina na temporada diante do Bragantino, pelo Campeonato Paraense, fez parte da torcida “chiar” nas redes sociais. Em entrevista à Rádio Liberal +, o presidente Tonhão, do Remo, falou dos preços e afirmou que o valor irá aumentar, de acordo com os adversários e as competições em disputa, mas estuda um jeito de dar ao torcedor azulino um preço condizente com a situação financeira da população. “Estamos conversando entre nós da diretoria, estabelecer uma faixa de preço do ingresso, dependendo muito da importância da partida e do adversário, teremos um valor. Agora a nossa responsabilidade é com a folha de pagamento todo mês e ela não vai mudar e temos que pedir a colaboração do nosso torcedor, que muitas vezes o preço estará salgado, pois o clube tem a necessidade disso. Logicamente que no estadual terá um preço mais acessível, jogo do Mirassol será um outro preço, mas um jogo do Palmeiraas, Flamengo e Corinthians será mais salgado”, disse. VEJA MAIS Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro Remo fecha com meia que estava no Japão e presidente afirma que clube vai contratar um Camisa 10 Tonhão afirmou que o clube está no mercado atrás de um meia clássico e elogia novas contratações Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores Tonhão falou da importância do torcedor, que esteve com o Remo nos momentos mais difíceis da história do clube. O presidente estuda diminuição nos preços dos ingressos em alguns jogos, mas também pede a compreensão quando o valor for elevado. “Vamos sempre pensar o lado do nosso torcedor. Ele é o nosso maior patrimônio e esteve com o Remo em todos os momentos. Então não é justo penalizar o torcedor quando ele chega para 'comer o filé'. Vamos procurar entender eles, mas eles precisam compreender o investimento pesado que fizemos", finalizou. 