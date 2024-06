Próximo adversário do Remo anuncia reforços, mas terá desfalques para confronto na Série C

O ABC-RN, próximo adversário do Remo na Série C do Brasileirão, tem se agitado no mercado de transferências nos últimos dias. Nesta semana, o clube anunciou a contratação do lateral-direito Matheus Rocha, ex-Caxias. No entanto, mais reforços devem ser anunciados em breve.

Em coletiva de imprensa, o técnico Roberto Fonseca, que é ex-Paysandu, destacou a urgência na contratação de um zagueiro e revelou que um atacante de velocidade está na mira do clube.

"Estamos sendo criteriosos na escolha dos jogadores para garantir que sejam reforços efetivos e elevem nosso nível técnico", afirmou Roberto.

Apesar das novidades contratadas, o ABC-RN terá um desfalque importante diante do Remo: o atacante Pedro Felipe está suspenso. Ruan surge como substituto provável, enquanto Wallyson pode ser escalado em uma função diferente. Iago Silva, que estreou na última derrota para o Volta Redonda, também é uma opção.

Roberto lamentou a ausência de Pedro Felipe, enfatizando sua importância e intensidade de jogo: "É um jogador fundamental para nós, mas precisamos encontrar alguém que mantenha essa intensidade".

Sobre o Remo, Roberto Fonseca destacou a consistência do adversário, especialmente a "defesa eficaz" do Leão Azul. Ambas as esquipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 20h, no Estádio Frasqueirão, pela 10ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.