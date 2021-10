Presidente do Paysandu agradece Roberto Fonseca e diz: 'É hora de mudar'

A saída do técnico Roberto Fonseca foi decidida após reunião da diretoria bicolor realizada nesta segunda-feira (18). O presidente do clube, Maurício Ettinger, gravou um vídeo explicando a situação da queda do treinador, agradeceu pelo que fez no Paysandu nesse período e afirmou seguir confiante de que os objetivos traçados para a temporada serão conquistados.

“Optamos pela não permanência do técnico Roberto Fonseca. Agradecemos muito tudo o que ele fez pelo Paysandu, ele e seu filho Roberto Júnior. Eles foram de muita ajuda ao clube, nos trouxeram muitas alegrias, mas entendemos que é hora de mudar. Vamos continuar até o acesso e na Copa Verde com o nosso auxiliar técnico da casa, Wilton Bezerra. Temos certeza que com a graça de Deus conseguiremos atingir todo o nosso sucesso”, disse.

Ettinger ainda pediu o apoio da torcida nesse momento complicado e garante que o acesso será conquistado pelo clube alviceleste.

“Temos certeza do sucesso e convocamos todos a fazer uma corrente positiva que muito será festejada com a graça de Deus”, comentou.

Nesta semana o Papão terá duas partidas. O primeiro compromisso é na quarta-feira (20), às 20h, contra o Penarol-AM, pela segunda fase da Copa Verde. Já no sábado (24), o clube bicolor terá um duelo decisivo contra o Ituano-SP, às 17h. Ambos os jogos serão na Curuzu, em Belém.