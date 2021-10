Após derrota pela Série C, Paysandu anuncia saída do treinador Roberto Fonseca

O Paysandu informou que Roberto Fonseca não é mais o treinador da equipe. De acordo com o Papão, também deixa o cargo o auxiliar-técnico Roberto Fonseca Júnior, filho do treinador. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (18), pelo site do clube.

O Paysandu também anunciou que não deve ir ao mercado em busca de um novo treinador para a reta final da temporada. No próximo sábado (23), o clube enfrenta o Ituano-SP, às 17h, na Curuzu, e será dirigido pelo auxiliar-técnico Wilton Bezerra. Ele, inclusive, deve ser o treinador do Papão até o final da Terceirona.

Fonseca não aguentou a derrota da equipe bicolor no último sábado (16), contra o Ituano, pela 3ª rodada do quadrangular. Depois de sair na frente do placar, o Papão tomou a virada e perdeu por 3 a 1 no estádio Novelli Júnior, em São Paulo. Com o revés, o Paysandu estacionou na terceira colocação do Grupo C da Terceirona e se complicou na briga pelo acesso à Série B.

Em nota oficial, o Paysandu agradeceu os serviços prestados por Fonseca. No entanto, o clube não explicou se demitiu o treinador ou se a decisão ocorreu em comum acordo.

O paranaense estava sob o comando da equipe bicolor desde julho deste ano, quando foi contratado para substituir Vinícius Eutrópio. Desde então, Fonseca fez com que o Paysandu saltasse da 5ª posição da tabela para a liderança do grupo, se classificando para o quadrangular de acesso à Série B.

No entanto, na segunda fase, o Paysandu acumulou resultados negativos dentro e fora de casa. Em três partidas, o Papão marcou apenas um gol e não somou nenhuma vitória.

Roberto Fonseca, de 59 anos, acumulou 12 partidas como treinador do Paysandu. Foram, ao todo, cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento é de 52,7%.

Papão vai para o quarto técnico no ano

Antes de Fonseca, outros dois treinadores comandaram o Paysandu em 2021 de forma efetiva. No Parazão, o técnico bicolor era Itamar Schülle. Ele conseguiu levar o clube até a final do campeonato, mas foi demitido após perder o primeiro jogo da final para a Tuna por 4 a 2.

Para o início da Série C, o Papão contratou Vinícius Eutrópio para o cargo de treinador. A passagem do técnico por Belém também foi curta. Foram 9 partidas e apenas três vitórias. Ele foi demitido na virada do primeiro turno da Terceirona.

Agora, com a saída de Fonseca, Wilton Bezerra será o quarto treinador efetivo da equipe no ano. Vale lembrar que Bezerra já treinou o Papão em 2021, mas de forma interina, no segundo jogo da final do Parazão.