Ponte do Outeiro é parcialmente liberada e Remo deve fazer pré-temporada de 2023 no CT

A ponte que liga Belém ao distrito de Outeiro foi liberada para o tráfego de veículos pesados, como caminhões e ônibus, na última segunda-feira (26). Com isso, o Remo deverá iniciar as atividades da pré-temporada 2023 no centro de treinamento, que fica na ilha. A informação foi confirmada com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

A ideia da diretoria remista é iniciar a pré-temporada 2023 entre os meses de novembro e dezembro. Até lá, o local deverá receber uma série de reformas pontuais, para que o CT fique em totais condições de treino até a chegada dos novos atletas.

Na última sexta-feira (23), foram plantados cerca de 750m² de grama no centro de treinamento. A obra está sendo supervisionada pelo ídolo remista e engenheiro agrônomo, Raimundo Mesquita.

De acordo com ele, o gramado principal do CT está fechado para a realização das manutenções. Além do plantio do novo campo de jogo, foi instalada uma bomba para poder fazer a irrigação do local durante partidas em períodos sem chuva.

Ponte do Outeiro

A ponte está em obra de reconstrução desde o final de janeiro deste ano, quando houve a ruína de um dos apoios laterais do vão de navegação, destruído após choque com uma embarcação. A ruína do apoio desestabilizou a estrutura que precisou de imediatos reforços das vigas longarinas e o reforço do apoio 3, onde está sendo construído o mastro da nova ponte estaiada que sustentará o tabuleiro original da ponte.

Essas obras deverão ser finalizadas até final de novembro, com a pintura e reconstrução do guarda-corpo, ciclofaixas, entre outros. A nova ponte do Outeiro, depois de pronta, terá dois vãos de navegação de 80 e 100 metros de largura, que permitirão a navegação em dois sentidos para reduzir o risco de impactos nos apoios de sustentação da estrutura.