Obra na ponte de Outeiro deve ser concluída em setembro, garante Setran

Nesta quinta-feira, 21, a Secretaria Executiva de Transportes (Setran) informou que as obras na ponte Enéas Martins, no distrito de Outeiro, devem ser concluídas no fim de setembro deste ano, oito meses após uma balsa atingir a estrutura de sustentação da ponte, modificando o dia a dia de quem precisa trafegar entre os distritos de Outeiro e Icoaraci.

De acordo com a Setran, a liberação do tráfego de ônibus sobre a ponte será possível somente após a conclusão das obras, em setembro. Desde o último dia 9 de julho, a passagem pela estrutura é liberada apenas para veículos leves – motocicletas, bicicletas, carros e vans, além de pedestres – de forma controlada.

Relembre o caso

A travessia entre os distritos de Outeiro e Icoaraci teve o fluxo alterado desde que a ponte Enéas Martins foi atingida por uma balsa, que derrubou um dos seus pilares de sustentação, no dia 17 de janeiro deste ano. Cerca de 80 mil pessoas vivem uma rotina afetada pelo incidente.

A partir de 21 de fevereiro, a travessia foi liberada apenas para pedestres, ciclistas e motociclistas. Carros e outros veículos ficaram dependentes do transporte por balsas, até que, no dia 9 de julho, o tráfego foi liberado parcialmente apenas para veículos leves.