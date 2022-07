Ponte de Outeiro é liberada para veículos leves

A ponte de Outeiro foi liberada, na manhã deste sábado (09), por volta das 11h25, para passagem de veículos leves de forma controlada. Entre 15 a 20 veículos estão sendo liberados por vez e de forma simultânea. Por enquanto, não está autorizado o fluxo de veículos pesados. A liberação foi feita logo após o teste de pesagem que começou por volta das 9h40 deste sábado. O teste foi acompanhado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica.

A previsão inicial para liberar o tráfego era no domingo (10). Sobre o teste deste sábado, inicialmente, quinze carros realizaram a travessia sobre a ponte. Viaturas da Polícia Militar foram as primeiras submetidas à testagem. O secretário de Transportes, Adler Silveira, acompanhou os trabalhos, ao lado de engenheiros responsáveis pela obra. Um equipamento chamado extensômetro está instalado nos pilares da ponte foi responsável por medir a quantidade de peso que a estrutura está recebendo.

"Iniciamos hoje mais uma etapa de liberação aqui na ponte do Outeiro. Nós aumentamos o nível de carga dos cabos de aço que estão sob o tabuleiro da ponte e, com isso, ganhamos o reforço de tonelagens liberadas para garantir a segurança de quem trafega por cima da ponte", explicou o secretário.

A partir desse momento, como conseguimos trabalhar no alinhamneto da dissipação da força para os pilares da ponte — e isso foi um trabalho feito com o reforço dos pilares, que já estava no projeto da obra — , a gente consegue avançar com a liberação dos veículos leves no tabuleiro da ponte. Veículos leves de forma controlada. Ou seja, vamos ter, no máximo, entre 15 e 20 veículos sendo liberados por vez, simultaneamente sobre a ponte", detalhou.