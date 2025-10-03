Capa Jornal Amazônia
Remo

Parabéns do Leão: cachorro remista tem aniversário temático do time

Thanos celebrou mais um ano de vida com a família e homenageou o Clube do Remo

Lívia Ximenes
fonte

Thanos celebrou mais um ano de vida vestido de leão, mascote do Clube do Remo (Reprodução)

Entre as muitas declarações de amor por um time, uma bastante comum é transformá-lo em tema de aniversário, e foi isso que a família do Thanos fez. O cachorrinho torcedor do Remo ganhou um parabéns temático e celebrou mais um ano de vida a caráter.

VEJA MAIS

image CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B
Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

image Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B
Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

image João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’
Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário.

Com direito a juba na cabeça, bolo de petiscos, painel com o brasão do Leão e roupa com a bandeira do Pará, Thanos foi festejado pelos tutores e amigos. O cãozinho estava satisfeito com o momento e aproveitou a comida.

ÚLTIMAS EM REMO

BELÉM

Parabéns do Leão: cachorro remista tem aniversário temático do time

Thanos celebrou mais um ano de vida com a família e homenageou o Clube do Remo

03.10.25 11h39

Futebol

CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

03.10.25 11h00

Futebol

Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

03.10.25 10h09

SÉRIE B

João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’

Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário.

02.10.25 16h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

03.10.25 10h09

Futebol

CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

03.10.25 11h00

TIC TAC

Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B

Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa

02.10.25 21h02

FUTEBOL

Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário

Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão

01.10.25 19h29

