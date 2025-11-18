Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 18.11.25 7h00 Às 16h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Tunísia (Rafael Ribeiro/ CBF) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (18/11), incluem amistosos e partidas pelo Campeonato Brasileio e pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Às 16h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Tunísia. Já às 16h45, a Espanha enfrentará a Turquia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Ilhas Faroé x Cazaquistão - 14h - SporTV 3 Brasil x Tunísia - 16h30 - TV Globo, SporTV, GeTV e Globopay Campeonato Brasileiro Botafogo x Sport Recife - 20h30 - Amazon Prime Video Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia Iraque x Emirados Árabes - 13h - ESPN 4 e Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Kosovo x Suíça - 16h45 - ESPN 2 e Disney+ Suécia x Eslovênia - 16h45 - Disney+ Belarus x Grécia - 16h45 - Disney+ Bulgária x Geórgia - 16h45 - Disney+ Áustria x Bósnia - 16h45 - ESPN 3 e Disney+ Romênia x San Marino - 16h45 - Disney+ Bélgica x Liechtenstein - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ País de Gales x Macedônia do Norte - 16h45 - Disney+ Escócia x Dinamarca - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Espanha x Turquia - 16h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Brasil x Tunísia terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, GeTV e Globoplay, às 16h30 . Onde assistir ao jogo de Espanha e Turquia; veja o horário O jogo entre Espanha x Turquia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45 . Onde assistir ao jogo de Bélgica e Liechtenstein; veja o horário O jogo entre Bélgica x Liechtenstein terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 16h45 . Onde assistir ao jogo de Kosovo e Suíça; veja o horário O jogo entre Kosovo x Suíça terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45 . Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 13h - Iraque x Emirados Árabes - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Kosovo x Suíça - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Áustria x Bósnia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Escócia x Dinamarca - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Espanha x Turquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo SporTV 14h - Ilhas Faroé x Cazaquistão - Amistoso 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - Eliminatórias para a Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 13h - Iraque x Emirados Árabes - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Kosovo x Suíça - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Suécia x Eslovênia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Belarus x Grécia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Bulgária x Geórgia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Áustria x Bósnia - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Romênia x San Marino - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Escócia x Dinamarca - Eliminatórias para a Copa do Mundo 16h45 - Espanha x Turquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 