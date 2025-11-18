Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (18/11), incluem amistosos e partidas pelo Campeonato Brasileio e pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Às 16h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Tunísia. Já às 16h45, a Espanha enfrentará a Turquia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

Ilhas Faroé x Cazaquistão - 14h - SporTV 3 Brasil x Tunísia - 16h30 - TV Globo, SporTV, GeTV e Globopay

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Sport Recife - 20h30 - Amazon Prime Video

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

Iraque x Emirados Árabes - 13h - ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Kosovo x Suíça - 16h45 - ESPN 2 e Disney+ Suécia x Eslovênia - 16h45 - Disney+ Belarus x Grécia - 16h45 - Disney+ Bulgária x Geórgia - 16h45 - Disney+ Áustria x Bósnia - 16h45 - ESPN 3 e Disney+ Romênia x San Marino - 16h45 - Disney+ Bélgica x Liechtenstein - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ País de Gales x Macedônia do Norte - 16h45 - Disney+ Escócia x Dinamarca - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Espanha x Turquia - 16h45 - ESPN e Disney+

