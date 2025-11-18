Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Tunísia (Rafael Ribeiro/ CBF)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (18/11), incluem amistosos e partidas pelo Campeonato Brasileio e pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Às 16h30, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a Tunísia. Já às 16h45, a Espanha enfrentará a Turquia pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

  1. Ilhas Faroé x Cazaquistão - 14h - SporTV 3
  2. Brasil x Tunísia - 16h30 - TV Globo, SporTV, GeTV e Globopay

Campeonato Brasileiro

  1. Botafogo x Sport Recife - 20h30 - Amazon Prime Video

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Ásia

  1. Iraque x Emirados Árabes - 13h - ESPN 4 e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Kosovo x Suíça - 16h45 - ESPN 2 e Disney+
  2. Suécia x Eslovênia - 16h45 - Disney+
  3. Belarus x Grécia - 16h45 - Disney+
  4. Bulgária x Geórgia - 16h45 - Disney+
  5. Áustria x Bósnia - 16h45 - ESPN 3 e Disney+
  6. Romênia x San Marino - 16h45 - Disney+
  7. Bélgica x Liechtenstein - 16h45 - SporTV 2 e Disney+
  8. País de Gales x Macedônia do Norte - 16h45 - Disney+
  9. Escócia x Dinamarca - 16h45 - ESPN 4 e Disney+
  10. Espanha x Turquia - 16h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Brasil x Tunísia terá transmissão ao vivo pela SporTV, TV Globo, GeTV e Globoplay, às 16h30 .

Onde assistir ao jogo de Espanha e Turquia; veja o horário

O jogo entre Espanha x Turquia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45 .

Onde assistir ao jogo de Bélgica e Liechtenstein; veja o horário

O jogo entre Bélgica x Liechtenstein terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 16h45 .

Onde assistir ao jogo de Kosovo e Suíça; veja o horário

O jogo entre Kosovo x Suíça terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45 .

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 13h - Iraque x Emirados Árabes - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  2. 16h45 - Kosovo x Suíça - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  3. 16h45 - Áustria x Bósnia - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  4. 16h45 - Escócia x Dinamarca - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  5. 16h45 - Espanha x Turquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo

SporTV

  1. 14h - Ilhas Faroé x Cazaquistão - Amistoso
  2. 16h30 - Brasil x Tunísia - Amistoso
  3. 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - Eliminatórias para a Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 13h - Iraque x Emirados Árabes - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  2. 16h45 - Kosovo x Suíça - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  3. 16h45 - Suécia x Eslovênia - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  4. 16h45 - Belarus x Grécia - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  5. 16h45 - Bulgária x Geórgia - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  6. 16h45 - Áustria x Bósnia - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  7. 16h45 - Romênia x San Marino - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  8. 16h45 - Bélgica x Liechtenstein - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  9. 16h45 - País de Gales x Macedônia do Norte - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  10. 16h45 - Escócia x Dinamarca - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  11. 16h45 - Espanha x Turquia - Eliminatórias para a Copa do Mundo

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

