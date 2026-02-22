Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga

Barcelona x Levante disputam hoje, domingo (22/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo começará às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Levante ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barcelona é o vice-líder de La Liga e acumula 58 pontos, 19 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 64 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Já o Levante é o vice-lanterna da competição e somou 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 26 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Barcelona x Levante: prováveis escalações

Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Adrián de la Fuente e Manuel Sánchez; Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Kareen Tunde, Carlos Álvarez e Iván Romero; Etta Eyong. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Levante

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 12h15