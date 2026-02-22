Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/02) por La Liga Barcelona e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.02.26 11h00 O Barcelona soma 40 pontos a mais que o Levante em La Liga (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Levante disputam hoje, domingo (22/02), a 25° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo começará às 12h15 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Levante ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Barcelona é o vice-líder de La Liga e acumula 58 pontos, 19 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 64 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. Já o Levante é o vice-lanterna da competição e somou 18 pontos, 4 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 26 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo Barcelona x Levante: prováveis escalações Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Alejandro Balde; Fermín López, Dani Olmo e Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans-Dieter Flick. Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Matías Moreno, Adrián de la Fuente e Manuel Sánchez; Ugo Raghouber, Jon Olasagasti, Kareen Tunde, Carlos Álvarez e Iván Romero; Etta Eyong. Técnico: Luís Castro. FICHA TÉCNICA Barcelona x Levante Campeonato Espanhol - La Liga Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 22 de fevereiro de 2026, 12h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona levante La Liga 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 19h30 Cariocão Flamengo x Madureira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Carioca Flamengo e Madureira jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 19h30 Campeonato Gaúcho Juventude x Grêmio: onde assistir e escalações do jogo hoje (22/02) pelo Campeonato Gaúcho Juventude e Grêmio jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.02.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00