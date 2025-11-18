Remo e Goiás fazem o único duelo direto em rodada com tabela 'suave' para rivais Rodada final separa caminhos: decisão pesada no Mangueirão e confrontos tranquilos para os demais postulantes O Liberal 18.11.25 17h12 O Leão Azul recebe o Esmeraldino em jogo decisivo no próximo domingo. (Samara Miranda / Ascom Remo) Com exceção do Coritiba, já garantido na Série A de 2026, cinco times seguem na disputa pelas três vagas restantes na elite do futebol brasileiro. Desses, três terão confrontos considerados mais “fáceis”, enquanto dois precisarão decidir a sorte entre si: Clube do Remo e Goiás fazem um confronto direto neste domingo. Quem vencer pode carimbar o passaporte, mas com diferenças importantes entre eles. Enquanto a vitória do Esmeraldino garante o acesso imediato, o triunfo azulino ainda depende de outros resultados. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A última rodada da Série B apresenta cenários distintos. Apenas o Coxa entra tranquilo. Os demais terão de suar em 90 minutos para alcançar a glória — ou evitar o fracasso. Logo abaixo do Coritiba aparece o rival paranaense, o Athletico-PR, com 62 pontos, que recebe o América-MG em casa. O time mineiro ocupa o 12º lugar e já não briga por mais nada na competição. Em terceiro está o Criciúma, com 61 pontos, que viaja até o Mato Grosso para enfrentar o também “despreocupado” Cuiabá. O Dourado, em 11º, não corre risco de rebaixamento nem alcança mais o G-4. A pontuação do Tigre é a mesma do Goiás, o quarto colocado, que perde a posição no critério de gols marcados. VEJA MAIS UFMG aponta maior chance de empate entre Remo e Goiás na rodada decisiva da Série B Levantamento aponta 45,49% de probabilidade de igualdade; Leão tem 25% de chance de vitória e segue vivo, mas depende de combinação de resultados para subir Torcida do Remo esgota ingressos da arquibancada do lado A para o jogo contra o Goiás-GO Jogo ocorre no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso O panorama mais complicado, porém, está no caminho do Goiás, que encara o Remo no Mangueirão. Os azulinos aparecem em sexto, com 59 pontos. Se vencerem, entram no G-4, mas uma derrota tende a deixar o time fora da briga. Para se consolidar no acesso, o Remo ainda depende de um tropeço de Criciúma ou Chapecoense. Por fim, em quinto lugar, surge a Chape, que se despede da Série B em casa, contra o Atlético-GO. O Remo, sexto e último com chances matemáticas, decide seu futuro diante da própria torcida, às 16h30, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 remo x goiás futebol brasileiro última rodada da série b jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19