Remo e Goiás fazem o único duelo direto em rodada com tabela 'suave' para rivais

Com exceção do Coritiba, já garantido na Série A de 2026, cinco times seguem na disputa pelas três vagas restantes na elite do futebol brasileiro. Desses, três terão confrontos considerados mais “fáceis”, enquanto dois precisarão decidir a sorte entre si: Clube do Remo e Goiás fazem um confronto direto neste domingo. Quem vencer pode carimbar o passaporte, mas com diferenças importantes entre eles. Enquanto a vitória do Esmeraldino garante o acesso imediato, o triunfo azulino ainda depende de outros resultados.

A última rodada da Série B apresenta cenários distintos. Apenas o Coxa entra tranquilo. Os demais terão de suar em 90 minutos para alcançar a glória — ou evitar o fracasso. Logo abaixo do Coritiba aparece o rival paranaense, o Athletico-PR, com 62 pontos, que recebe o América-MG em casa. O time mineiro ocupa o 12º lugar e já não briga por mais nada na competição.

Em terceiro está o Criciúma, com 61 pontos, que viaja até o Mato Grosso para enfrentar o também “despreocupado” Cuiabá. O Dourado, em 11º, não corre risco de rebaixamento nem alcança mais o G-4. A pontuação do Tigre é a mesma do Goiás, o quarto colocado, que perde a posição no critério de gols marcados.

O panorama mais complicado, porém, está no caminho do Goiás, que encara o Remo no Mangueirão. Os azulinos aparecem em sexto, com 59 pontos. Se vencerem, entram no G-4, mas uma derrota tende a deixar o time fora da briga. Para se consolidar no acesso, o Remo ainda depende de um tropeço de Criciúma ou Chapecoense.

Por fim, em quinto lugar, surge a Chape, que se despede da Série B em casa, contra o Atlético-GO. O Remo, sexto e último com chances matemáticas, decide seu futuro diante da própria torcida, às 16h30, em Belém.