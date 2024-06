Novo zagueiro do Remo, Rafael Castro comenta estreia no Baenão: ‘Gosto de ambientes assim’

Confortável. Foi assim que o zagueiro Rafael Castro se sentiu ao estrear pelo Remo diante do Fenômeno Azul. No último domingo (16/06), no Baenão, o defensor foi titular do Leão na vitória sobre o Ypiranga-RS, pela 9ª rodada da Série C. Em entrevista coletiva, concedida nesta quinta-feira (20), o jogador disse que se sente bem em ambientes de pressão.

"Ter feito a minha base no Corinthians me preparou para esse tipo de situação, de jogar em um time de massa, com torcida que põe pressão. Gosto desse tipo de desafio. Sempre procuro o lado bom disso, porque quando a torcida tá ao nosso favor e a gente impõe nosso estilo de jogo, o time só ganha. Foi uma estreia muito positiva, sobretudo por não ter sofrido gols", disse.

VEJA MAIS

Rafael foi anunciado no Remo há menos de um mês e veio do Treze-PB, clube onde desfrutava de grande prestígio. Com a braçadeira de capitão, o zagueiro ajudou a equipe a selar a classificação à segunda fase da Série D antes de se despedir. Segundo ele, a proposta do Leão Azul chegou como uma espécie de convocação.

"Eu tive propostas para sair de outras equipes da Série C, mas não me sentia confortável. Quando veio a proposta do Remo eu não pensei duas vezes. Sei que o Remo é a camisa mais pesada da Série C e queria aproveitar essa oportunidade. Aqui, quero ajudar o clube da melhor forma, mas sei que sou só mais um. Vou me dedicar e me esforçar para devolver esse clube para a Série B", finalizou.

Provavelmente com Rafael como titular, o Remo volta a campo pela Série B na segunda-feira (24/6). Às 20h, o Leão enfrenta, no Frasqueirão, o ABC-RN, pela 10ª rodada da Terceirona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.