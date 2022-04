No apagar das luzes: Remo regulariza Pimpão e atacante pode estrear na Série C

O torcedor azulino já pode ficar tranquilo. Depois de incertezas sobre a regularização do atacante Rodrigo Pimpão, o nome do jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o jogador está apto a participar da estreia do Remo na Série C do Brasileirão, diante do Vitória.

Até a tarde desta sexta-feira (8), o nome do jogador não constava no sistema da CBF. Caso o atacante não fosse regularizado até às 18h, ele só poderia estrear pelo Leão Azul na segunda rodada da Terceirona.

Nos últimos dias, inclusive, o Remo tem corrido contra o tempo para regularizar atletas antes da estreia na Série C. Na quinta (7) e na sexta (8), os atacantes Netto Norchang e Fernandinho, e o lateral-esquerdo Renan Castro foram inscritos no BID.

No entanto, outros dois reforços azulinos ainda não foram regularizados. Os nomes do zagueiro Igor Morais e do volante Jean Patrick não constam no BID e estão impedidos de jogar.

Rodrigo Pimpão, de 34 anos, é visto pela torcida como a grande contratação azulina para a Série C. O jogador deixou o Operário-PR, clube que disputa a Série B, para jogar no Remo. O “namoro” com o Leão vem desde o início do ano, mas só foi concretizado após o término do campeonato estadual. O atacante já está em Belém e treina com o restante do elenco remista.

Remo e Vitória se enfrentam neste sábado (9) a partir das 17h no estádio Baenão, em Belém, pela primeira rodada da Terceirona. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.