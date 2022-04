Pimpão é apresentado no Remo com crianças autistas e fala sobre Série C e atuar no Norte do país

Negociando com o Remo desde janeiro e com o acerto no início deste mês, o atacante Rodrigo Pimpão foi apresentado oficialmente pela diretoria azulina. O jogador de 34 anos, esteve na Sala de Imprensa do Baenão acompanhado de duas crianças autistas, em referência ao mês de conscientização do autismo e citou a escolha pelo Leão Azul e a disputa da Série C, principal competição dos azulinos na temporada.

O “namoro” entre Remo e Rodrigo Pimpão vem desde janeiro, quando o clube azulino tentou a contratação do atacante, que resolveu seguir um novo desafio na carreira.

“Foi bem árduo, desde janeiro estávamos trabalhando e eu escolhi. Foi uma que fiz para a minha carreira esse novo desafio, essa nova trajetória e chego para mostrar o meu melhor e vou lutar, trabalhar diariamente para que isso aconteça”, disse.

É a primeira vez em que o paranaense Pimpão vai atuar por um clube do Norte do país, mas para o atleta não importa a divisão e o local e avisa que quer colocar o Remo em outro patamar no cenário nacional.

“Pode ser do Norte, pode ser do Sul, Nordeste de qualquer região, o importante é defender as cores do Remo e é isso que vou fazer. Não importa a competição, Série A, B ou C, cheguei ao Remo, essa camisa que vou defender e o que importa é a recolocar o Remo no cenário mais alto possível e vou lutar por isso”, falou.

Ao lado das crianças autistas, Heitor Braga e André Fiel, Rodrigo Pimpão falou da importância dos pais na caminhada das pessoas com autismo e agradeceu a oportunidade de falar sobre o assunto, além de pedir carinho, atenção aos país, que possuem filhos com a de

“A palavra é ‘gratidão’, uma palavra que já nasceu no aumentativo por ser uma palavra muito forte e temos que considera-la por tudo em nossas vidas. É uma gratidão estar vestindo a camisa do Remo, gratidão pelo presidente [Fábio Bentes], pelo Bonamigo e torcida, além de estar ao lado de crianças especiais, em um mês da conscientização do autismo, em que poucas pessoas conhecem sobre essa característica do autista, temos que nos conscientizarmos com as crianças e pessoas, pois não é fácil e o melhor remédio para isso é o amor e o carinho. Temos que parabenizar os pais, que eles tenham essa calma, comprometimento, amor e paciência, pois o autismo não é uma doença e sim uma característica”, finalizou.