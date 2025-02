Mosaico permanente e bandeirão? Saiba o que a torcida do Remo prepara para o Re-Pa; vídeo

O Remo esgotou seus ingressos de arquibancada para o clássico Re-Pa de domingo (23) de forma antecipada, com menos de um dia de vendas. O clube ainda colocou mais um lote extra de bilhetes, que terminou em menos de uma hora e o torcedor promete uma festa grande nas arquibancadas do Mangueirão, com direito a mosaico de mão, bandeirão e um mosaico permanente. Mas o que é esse mosaico permanente?

A festa por parte do lado A do Mangueirão contará com um mosaico diferente dos tradicionais, já realizados em Belém. Dessa vez a torcida do Remo passará o primeiro tempo inteiro da partida vestida com uma espécie de colete com capuz, algo que jamais foi feito no Norte.

São três momentos, explicados pela comissão de festas do Remo, que é quem organiza os mosaicos e a festa da arquibancada azulina.

Primeiro momento - Mosaico de papel

O primeiro movimento feito pelo torcedor do Remo será o mosaico de papel, durante a entrada do time azulino em campo, direcionando o papel para frente, segurando durante as execuções dos hinos do Brasil e do Pará

Segundo momento – Bandeirão

No segundo movimento os torcedores é a subida do bandeirão, que cobrirá toda a arquibancada do lado A, por exatamente um minuto. Nesse momento os torcedores deverão pegar um colete com um capuz, que estará pregado nas cadeiras e vestir, com a parte menor para o lado de trás e a maior para o lado da frente, incluindo o capuz, ficando vestido durante todo o primeiro tempo, formando um mosaico permanente.

Terceiro momento – Mosaico coreografado

Na descida do bandeirão, o torcedor pegará novamente o seu papel, pulando com as mãos para cima com coreografia, a partir do momento em que uma música for “puxada” na arquibancada.

Orientações

A comissão de festa do Remo informa ainda que é para o torcedor entrar cedo ao estádio e não mude de lugar.