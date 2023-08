Luta pela liderança, atletas ex-Remo e mais... Veja o Volta Redonda, próximo adversário do Leão

Vindo de vitória, o Remo vive a expectativa de se aproximar da permanência na Série C do Brasileirão. Para isso, o Leão terá mais uma oportunidade, agora contra o Volta Redonda-RJ no sábado (5), às 19h, no Estádio Mangueirão. Mas o encontro não será ácil, já que o time azulino encara um dos candidatos ao acesso.

Briga pela liderança

Dependendo de uma série de resultados, o Voltaço pode fechar a 16ª rodada em primeiro lugar do Brasileirão. A equipe precisa vencer o Remo e contar com tropeços dos adversários diretos - Amazonas, Brusque e Botafogo-PB. O Tricolor de Aço com oito vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Desfalques

A equipe do técnico Rogério Corrêa conta com desfalques para a visita ao Remo. O meia Júlio César recebeu o terceiro amarelo no triunfo da rodada passada contra o Altos e está suspenso. Além disso, o zagueiro Daniel Felipe, ex-Remo, e o atacante Wandson estão lesionados.

Ex-dupla Re-Pa

O Volta Redonda possui alguns jogadores com passagens por Remo e Paysandu. Além do já mencionado Daniel Felipe, o lateral-direito Wellington Silva é outro que teve passagem pelo Leão. O defensor foi rebaixado na Série B de 2021 com o clube paraense.

Lance a Lance

No sábado (5), os torcedores poderão acompanhar o duelo entre Remo e Volta Redonda com transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e também ao vivo pela Rádio Liberal.