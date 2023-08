Vinícius, do Remo, vê em Buffon referência de longevidade no futebol: ‘prolongar o máximo possível’

Referência técnica por várias gerações, o goleiro italiano Buffon anunciou, nesta quarta-feira (2), a aposentadoria do futebol. Aos 45 anos, o arqueiro que atuava no Parma-ITA serviu de inspiração para outros colegas de profissão ao redor do mundo. Um deles é o goleiro Vinicius, do Remo. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o dono da meta azulina relembrou títulos e grandes jogos de Buffon.

"O Buffon é uma referência não só pra mim, mas para vários goleiros da minha geração. Fico feliz pela história que ele construiu, mas triste por ver que o tempo está passando. Ele foi super vencedor, com grandes atuações e títulos. Me lembro de partidas pelo Campeonato Italiano, principalmente aqueles contra o Milan, do Dida. Além disso, foi muito importante pro título mundial da Itália em 2006", disse Vinícius.

Buffon anunciou aposentadoria aos 45 anos (Marco Bertorello)

Além da técnica refinada, um dos pontos que mais chamaram a atenção na carreira de Buffon foi a longevidade. Jogando em alto nível com mais de 40 anos de idade, o goleiro é referência para outros jogadores que desejam "esticar" um pouco mais a carreira, como Vinícius.

Aos 38 anos, o arqueiro azulino diz que pretende seguir os passos do ídolo italiano. Segundo ele, Buffon é o grande exemplo de como conciliar a paixão pelo futebol com a forma física.

"Procuro ir atrás de informações pra conseguir chegar até os 45 atuando, como ele fez. A gente tem que ir atrás desses exemplos pra prolongar a nossa carreira o máximo possível. Exerço uma profissão muito bonita. É o que eu amo fazer. O esporte nos apaixona e eu entendo ele jogar até os 45 anos. Procuro esse tipo de exemplo pra prolongar minha carreira", disse.

Provavelmente com Vinícius como titular, o Remo encara o Volta Redonda-RJ, neste sábado (5), pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida, que ocorre no estádio Mangueirão e começa às 19h, terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.