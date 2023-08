Histórico goleiro da Itália, Buffon anuncia aposentadoria aos 45 anos, afirma jornal italiano

Aos 45 anos, Gianluigi Buffon, um dos melhores goleiros da história do futebol, decidiu dizer adeus ao futebol profissional. A notícia foi anunciada pela La Gazzetta Dello Sport. O lendário arqueiro, campeão do mundo pela Itália em 2006 e campeão europeu nos Sub-21, encerra sua carreira após duas temporadas no Parma, disputando a Serie B italiana.

A trajetória de Buffon teve início no próprio Parma, clube que o viu se destacar antes de alcançar o estrelato na Juventus. Ele também teve uma passagem pelo PSG durante uma temporada. Ao longo de sua carreira, Buffon conquistou diversos títulos, incluindo uma Liga Europa. No entanto, a tão desejada Liga dos Campeões lhe escapou por três vezes, após a perda em finais emocionantes. Em 2017 ele foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA.

Rumores sobre uma possível aposentadoria circulavam no ar há algum tempo, já que o goleiro enfrentou problemas físicos nos últimos tempos. Agora, a Gazzetta revela que a decisão já foi tomada por Buffon.

Sua figura é admirada no mundo do futebol, tanto por colegas de profissão quanto por adversários. Até o momento, o goleiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre sua despedida dos relvados, mas espera-se que isso ocorra em breve.

Enquanto está de férias, Buffon recebeu uma proposta para assumir o cargo de coordenador técnico na Federação Italiana de Futebol, posição anteriormente ocupada por Gianluca Vialli de 2019 a 2022, antes do seu falecimento. O lendário goleiro deve responder ao convite em um futuro próximo, o que poderia marcar o início de uma nova fase em sua carreira no mundo do futebol.

No início de julho também foi noticiado pela Gazzetta que Buffon teria recebido uma proposta de 15 milhões de euros por temporada para jogar na Arábia Saudita, um contrato que seria de dois anos.