Campeão do Mundo com a Alemanha, Mesut Özil anuncia aposentadoria aos 34 anos

Nesta quarta-feira (22), o meia Mesut Özil, de 34 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria do futebol. Em um comunicado publicado por meio de redes sociais, o jogador relembrou os momentos nos gramados e agradeceu todos que fizeram parte da carreira.

Confira o comunicado:

“Olá a todos.

Após uma consideração cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do futebol profissional.

Eu tive o privilégio de ser um jogador de futebol profissional por quase 17 anos e me sinto incrivelmente grato pela oportunidade. Mas nas últimas semanas e meses, tendo também sofrido algumas lesões, fica cada vez mais claro que é hora de deixar os grandes palcos do futebol.

Foi uma jornada incrível, repleta de momentos e emoções inesquecíveis. Quero agradecer aos meus clubes - Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Basaksehir e aos treinadores que me apoiaram, além dos companheiros que se tornaram amigos.

Agradecimentos especiais devem ir para os membros da minha família e meus amigos mais próximos. Eles fizeram parte da minha jornada desde o primeiro dia e me deram muito amor e apoio, nos bons e maus momentos.

Obrigado a todos os meus fãs que me mostraram tanto amor, não importa as circunstâncias e não importa qual clube eu representava.

Agora estou ansioso por tudo o que está à minha frente com minha linda esposa, Amine, e minhas duas lindas filhas, Eda e Ela - mas você pode ter certeza de que ouvirá de mim de vez em quando em minhas redes sociais”

Özil foi revelado pelo Schalke 04, da Alemanha, depois passou pelo Werder Bremen, até chegar no Real Madrid na temporada 2011-2012, onde ficou por três anos. Após deixar o clube espanhol, passou sete temporadas no Arsenal, e depois foi para a Turquia, onde defendeu os clubes Fenerbahçe e Istanbul Basaksehir, onde encerrou a carreira.

Na Seleção Alemã, o meio-campo foi convocado pela primeira vez em 2009 e junto com a equipe disputou três Copas do Mundo. Em 2014, no Brasil, conquistou o título de campeão do mundo. Além disso, também conquistou duas Eurocopas, em 2012 e 2016.

