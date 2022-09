Buffon lista cinco melhores goleiros da atualidade e deixa brasileiros de fora; vídeo

Sem dúvidas, o goleiro Gianluigi Buffon, 44 anos, é considerado um dos maiores jogadores da história na posição. Campeão do mundo pela Itália em 2006, conquistou o prêmio Luva de Ouro naquele mesmo ano. Atualmente defendendo o Parma, que disputa a 2ª divisão do Campeonato Italiano, Buffon respondeu quem considera os cinco melhores goleiros da atualidade, a pedido do jornal “La Gazzetta Dello Sport”.

Em um vídeo, compartilhado na última quinta-feira (22), no Instagram do jornal, Buffon revela quem considera os melhores goleiros da atualidade. Confira:

Lista dos cinco melhores goleiros da atualidade, segundo Buffon:

Courtois - Bélgica (Real Madrid); Donnarumma - Itália (Paris Saint-Germain); Neuer - Alemanha (Bayern de Munique); Oblak - Eslovênia (Atlético de Madrid); Maignan - França (Milan).

Vale ressaltar que os goleiros da seleção brasileira que jogam no futebol europeu, Alisson e Ederson, não foram citados por Buffon. Alisson foi considerado o melhor goleiro do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) e pela FIFA em 2019 e esteve entre os três melhores em 2020. Na atual temporada da Premier League, Alisson e Ederson sofreram apenas seis gols cada um, em nove rodadas.

