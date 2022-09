Ronaldinho Gaúcho investe na venda de açaí nos Estados Unidos; confira

Desde que pendurou as chuteiras, no final de 2015, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho vive um eterno 'Rolê Aleatório', como ficaram conhecidos os diversos momentos inusitados onde o craque costuma ser flagrado. Depois de uma carreira brilhante nos gramados, R10 segue em movimento, desta vez no ramo alimentício, onde investiu na própria bebida à base de açaí.

Desta vez, o craque se juntou com uma empresa do setor, a Açaí Concept, para o lançamento de uma nova marca do produto nos Estados Unidos, visando a exportação de açaí do Brasil ao mercado internacional. Gaúcho estampa as peças publicitárias do "Açaí By Ronaldinho", apresentado oficialmente na America's Food and Beverage Show, a principal feita do setor, em Miami, Flórida.

A empresa conta com duas lojas no estado da Flórida (em Cocunut Creek e em Boca Raton) e planeja expandir os negócios na esteira do sucesso de gaúcho. Só no Brasil são cerca de 300 lojas no sistema de franchising, bem como em países como França e Portugal. No ano passado o faturamento da empresa chegou a R$ 180 milhões.

SAIBA MAIS



Com passagens por Grêmio, PSG, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético-MG, Querátaro, Fluminense e Seleção Brasileira, Ronaldinho é considerado um dos maiores jogadores de futebol da história do país. Tanto talento tem sido aproveitado de outras formas desde que resolveu pendurar as chuteiras e abandonar os gramados.

Por vezes ele tem sido flagrado em situações inesperadas, tidas pelos fãs como os "rolês aleatórios" que o leva a lugares inimagináveis. Na Rússia, por exemplo, Gaúcho apareceu tocando um atabaque na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. R10 já foi flagrado de jaleco, touca e óculos de sol, em uma fábrica de suplementos nos Estados Unidos, onde era garoto propaganda.

Em 2013, quando defendia o Atlético-MG, gaúcho foi visto com roupas típicas bolivianas, durante a disputa da Libertadores, presenteadas pelas autoridades locais. No entanto, o local mais improvável onde o craque foi flagrado foi um presídio no Paraguai, onde ele foi detido por causa do uso de um passaporte falso. No local ele inclusive disputou um torneio de futebol e foi campeão.