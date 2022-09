Acostumado a distribuir, Ronaldinho Gaúcho leva 'caneta' de tiktoker e vídeo viraliza

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi vítima do próprio “feitiço”. O “Bruxo”, como é carinhosamente chamado pelos torcedores, levou uma “caneta” do tiktoker Ferjani Safi, em um evento festivo na Bélgica e o vídeo viralizou.

Assista

Acostumado a distribuir “canetas” nos jogos em quanto atuava e também em eventos, Ronaldinho Gaúcho dessa vez foi “premiado” com uma caneta. O ex-camisa 10 do Barcelona, Flamengo e da Seleção Brasileira reagiu com uma certa irritação, e quis chutar a bola, que estava em posse do freestyler, Omar Makhlouf.

VEJA MAIS