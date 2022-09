Torcedores atiram banana em Richarlison durante comemoração de gol do Brasil; veja

Um novo caso de racismo foi registrado no amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e Tunísia, nesta terça-feira (27), no Parque dos Principes, em Paris, na França. Durante a comemoração do segundo gol da Seleção, torcedores tunisianos atiraram uma banana no atacante Richarlison. O caso foi flagrado por câmeras de celulares.

Veja o momento:

