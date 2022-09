Que venha a Copa! Brasil goleia Tunísia em último amistoso antes do Mundial

O Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1 na tarde desta terça-feira (27) no último amistoso antes da Copa do Mundo de 2022. Os gols do jogo disputado no Parque dos Príncipes, em Paris, na França, foram marcados por Raphinha - duas vezes - Richarlison, Neymar e Pedro. O zagueiro Talbi diminuiu para os tunisianos.

Início quente

O técnico Tite mandou a campo uma equipe diferente daquela que bateu Gana, por 3 a 0, na semana passada. Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, deu lugar a Fred no meio de campo. Já na lateral-direita, Danilo voltou a ser titular no lugar de Eder Militão.

O volume de jogo brasileiro foi traduzido em gol logo no início da partida. Aos 10, Raphinha aproveitou lançamento de Casemiro e encobriu o goleiro Dahmen, da Tunísia, com uma cabeçada. A Tunísia, no entanto, partiu pra cima e conseguiu o empate com o zagueiro Talbi, em jogada de bola parada.

No entanto, a igualdade da equipe africana durou pouco. No lance seguinte, Richarlison recebeu dentro da área e bateu cruzado para o gol, mantendo o Brasil na frente. Após o lance, o jogador foi alvo de racismo quando foi atingido por uma banana vinda das arquibancadas.

Placar construído

Nos 20 minutos finais de primeiro tempo, o Brasil cresceu ainda mais de rendimento e dilatou o placar no Parque dos Príncipes. Em jogada de escanteio, Casemiro foi agarrado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Neymar cobrou e fez o terceiro da Seleção. Por conta do lance, a Tunísia teve o zagueiro Bronn expulso.

Minutos depois, Raphinha recebeu passe de Richarlison e bateu cruzado com a perna esquerda para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar na meta tunisiana e concretizar o quarto gol do Brasil.

Segundo tempo de testes

Na etapa final, Tite resolveu fazer várias mudanças na equipe titular. Uma delas foi a entrada do atacante Pedro, do Flamengo, um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada. Aos 28 minutos, o camisa 25 da Seleção não desperdiçou a chance e marcou o quinto do Brasil no jogo.

Entraram também no jogo peças não utilizadas no primeiro amistoso, como Ibañez, Rodrygo e Renan Lodi. Todos tiveram oportunidades de marcar ainda na segunda etapa, mas o placar permaneceu inalterado.

Convocação

A lista final de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do Catar será divulgada no dia 7 de novembro. A Seleção não terá mais amistosos até o período. O próximo compromisso da equipe canarinho será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, pela primeira rodada do Grupo G do Mundial.