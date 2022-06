Brasil completa 20 anos do penta; veja todos os gols da Seleção na Copa de 2002

Este 30 de junho é uma data especial para o futebol brasileiro. Hoje completa 20 anos da conquista da Copa do Mundo de 2002, disputada na Coreia do Sul e no Japão. Com estrelas como Ronaldo - artilheiro da competição -, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e outros, a Seleção Brasileira venceu todos os sete jogos e sagrou-se pentacampeã.

Em forma de homenagem, o perfil oficial da Copa do Mundo da FIFA divulgou um vídeo com todos os gols para relembrar o feito. No caminho, o Brasil passou por Turquia (duas vezes), China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra e Alemanha, para conquistar a taça. Veja todos os gols: