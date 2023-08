Remo: clube mira nas práticas ambientais e distribui copos sustentáveis aos seus funcionários

Preocupado com a sustentabilidade e as boas práticas ambientais, o Clube do Remo promoveu uma campanha de endomarketing, no último dia 28 de julho, na sede social azulina.O intuito da campanha é iniciar um programa de redução do uso de copos descartáveis e estimular o consumo consciente durante o expediente de trabalho, implantando alternativas sustentáveis dos funcionários do Clube.

Ao todo, foram foram distribuidos 100 copos reutilizáveis com arte específica nas cores do Rei da Amazônia. A ação teve a presença dos diretores de secretaria do Remo Anderson Augusto dos Santos e Bruno Ferreira.

"O Clube sempre está envolvido em diversas causas sociais. Cada funcionário recebeu um copo. O objetivo principal é diminuir o impacto ambiental causado pelo descarte do copo descartável. A redução do consumo de copos de plásticos e a substituição por copos reutilizáveis é um importante passo na preservação e conservação do meio ambiente. Conseguimos estar mais ligados ao desenvolvimento sustentável e saímos também da questão mais teórica apenas da conscientização para a prática", destaca Bruno.

Célia Machado, funcionária dos serviços gerais do Clube, agradeceu a diretoria do Remo pela iniciativa. "Adorei o meu copo e vai ter muita utilidade para mim. Todos nós temos que parar com esse negócio de usar copo descartável e sermos mais responsáveis com o meio ambiente", disse. A campanha foi coordenada pelo departamento de marketing e pela secretaria do Clube do Remo.