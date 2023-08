Remo: Diego Ivo comemora gol salvo contra o Ypiranga-RS e avalia próximo duelo pela Série C

Referência no setor defensivo do Remo, o zagueiro Diego Ivo ainda não balançou as redes nesta temporada. No entanto, um lance pode ser considerado como um gol pelo jogador de 34 anos. No último sábado (29), na partida contra o Ypiranga-RS, pela Série C, ele salvou o que seria um gol adversário quase em cima da meta azulina. A jogada ajudou o Leão a quebrar uma sequência ruim de resultados e voltar a vencer na Terceirona.

A jogada, inclusive, foi citada por Diego Ivo em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (2). Antes do treino, que ocorreu no estádio Baenão, o zagueiro disse que, apesar de ainda não ter marcado gol com a camisa do Remo, sentiu como se tivesse balançado as redes quando conseguiu evitar o gol contra o Ypiranga-RS.

"Fiquei tão feliz naquela hora que comemorei como se fosse um gol. Eu vim aqui pra defender, então usei a minha leitura de jogo pra ajudar o Remo. Temos aumentado nosso nível de concentração nas partidas e ainda estamos sonhando no campeonato. Vamos trabalhar com humildade, pois sabemos que precisamos melhorar. Agora é seguir trabalhando pra continuar colecionando vitórias", disse.

Sobre o próximo desafio do Remo na Série C, contra o Volta Redonda-RJ, novamente no estádio Mangueirão, Diego Ivo disse o que espera do adversário. Segundo o zagueiro, o elenco tem estudado os pontos fortes e as fraquezas do Voltaço. O objetivo é elaborar estratégias para seguir vencendo e se afastar do Z-4 da Terceirona.

"Sabemos que o Volta Redonda-RJ é uma equipe rápida e agressiva. Temos que estar concentrados porque sabemos que eles também cometem falhas. Vamos estudar as duas situações (adversário com e sem bola) e entrar no jogo concentrados. Temos que ter personalidade com a bola no pé e é nessas horas que os grandes jogadores aparecem. Agora é confiar no trabalho e seguir em frente", explicou.

Remo e Volta Redonda-RJ se enfrentam neste sábado (5), às 19h, pela 16ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.