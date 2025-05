Goleiro do Remo, Rangel minimiza dor no joelho e destaca regularidade do elenco na Série B

O goleiro Marcelo Rangel tem sido um dos destaques do Remo na temporada. Com defesas importantes, desde o ano passado o arqueiro conseguiu se consolidar na posição e tem sido o titular absoluto da equipe azulina. Com isso, a possibilidade de perder o jogador preocupa o torcedor. Contra o Volta Redonda, o atleta sentiu o joelho, mas, em entrevista coletiva, destacou que está bem e deve estar apto para o próximo duelo contra o CRB-AL, na 10ª rodada da Série B.

"O problema que tive no joelho foi uma pequena entorse, num lance do primeiro tempo [contra o Volta Redonda]. Mas acredito que não seja nada grave. A gente já está tratando desde ontem, que foi nosso dia de folga, mas, mesmo assim, compareci ao tratamento médico, e hoje continuamos. Acredito que, para a sequência da semana, vamos conseguir ir para o campo, treinar normalmente e focar no próximo jogo", afirmou Rangel.

Mesmo com a vitória escapando em casa, o goleiro azulino valorizou o empate. Marcelo destacou que a meta do time é conquistar o máximo de pontos possível e que, apesar de triunfar diante da torcida ser importante, a equipe precisa pontuar constantemente para se manter na briga pelas primeiras colocações.

"A Série B é um campeonato extremamente complicado, independentemente da posição das equipes na tabela. Todo jogo é difícil. Todos os adversários têm qualidade. A gente viu isso no nosso último jogo. Às vezes, você vê a equipe lá embaixo, mas isso não quer dizer que ela não está fazendo por merecer — está jogando um bom futebol, mas o resultado não vem. Eu acho que você tem que ter equilíbrio e regularidade dentro do campeonato. É isso que nós, do Clube do Remo, temos buscado: regularidade. A gente respeita todos os adversários, seja quem for, esteja em primeiro ou em último", destacou o jogador.

Com o ponto conquistado contra o Voltaço, o Remo conseguiu se manter no G-4. Atualmente, o Leão Azul é o segundo colocado, atrás apenas do líder Goiás-GO. Além disso, o time azulino está invicto no campeonato, com quatro vitórias e cinco empates. Rangel destacou que a equipe está muito focada e por isso tem conseguido os resultados.

"A seriedade desse grupo é muito grande. Todo mundo trabalha muito, se dedica. É um grupo que se ajuda, que se respeita. Eu sempre digo que um ambiente positivo te leva às vitórias, e é isso que tem acontecido este ano aqui no Clube do Remo", apontou.

O próximo compromisso do Leão Azul será fora de casa, contra o CRB-AL. O duelo será no domingo (1º), no estádio Rei Pelé. O adversário faz uma campanha regular na Série B e está a poucos pontos do G-4. Marcelo Rangel destacou que não se pode subestimar nenhum clube, especialmente o Galo, que vem fazendo uma boa temporada.

"Vamos enfrentar um grande adversário, que, dentro dos seus domínios, é muito forte, por tudo que vem fazendo este ano, inclusive na Copa do Brasil. Mas sabemos que, se mantivermos o nosso padrão de jogo e tudo aquilo que propomos para nós mesmos, temos totais condições de chegar lá e conquistar um bom resultado — com muito respeito, foco e comprometimento", afirmou.

Boa fase

Substituindo o ídolo da torcida azulina Vinícius, Marcelo Rangel se firmou no Remo e conquistou o posto de titular. Destaque no clube, o goleiro afirmou que está feliz com a posição e espera ajudar ainda mais o time, buscando conquistar novos títulos com a camisa do Leão Azul.

"Todo mundo que passou por aqui normalmente deixou seu legado, e é dessa forma que eu também pretendo deixar o meu. Estou há um ano e meio no clube. Em primeiro lugar, tivemos o acesso no ano passado, e conseguimos um título este ano. O atleta é marcado quando conquista títulos — e comigo não é diferente. Tenho conquistado e quero continuar ajudando o clube na busca pelos seus objetivos", finalizou Rangel.