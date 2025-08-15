Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida'

Após a saída apressada e um tanto quanto conturbada do Remo, Felipe Vizeu já tem um novo clube para jogar. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Sporting Cristal, do Peru, na última quinta-feira (14). Ele deixou o Leão Azul nesta semana, após acordo com o time azulino.

“Bem-vindo ao Rímac, Felipe! Estamos felizes em apresentar Felipe Vizeu como novo jogador do Club Sporting Cristal até dezembro de 2026”, escreveu o clube por meio de uma publicação nas redes sociais.

O time peruano disputa a primeira divisão do futebol local, além de ter participado da Libertadores de 2025. Atualmente, a equipe é líder do campeonato, com 13 pontos.

Também por meio das redes sociais, Vizeu comentou sobre o novo desafio e agradeceu ao Remo pela passagem.

"Hoje se inicia uma nova etapa, em um novo clube, na minha carreira. Mas antes, deixo aqui meu muito obrigado ao clube do Remo por esse tempo juntos e a todos que fazem parte desse clube, sem exceções. Sorri, chorei, venci, perdi e saí campeão. Saio com o coração agradecido. Além disso, deixo a minha torcida para que consigam o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro", escreveu o jogador em uma publicação nos stories do Instagram.

(Reprodução / Instagram / Felipe Vizeu)

Vizeu chegou ao clube como a principal contratação para a temporada. No entanto, a aposta não deu certo e o atleta não caiu nas graças da torcida. Felipe Vizeu disputou 26 partidas com a camisa do Remo, 12 delas pela Série B, e marcou três gols — dois no Parazão e um no Brasileirão.

A última vez que balançou as redes foi há cerca de quatro meses, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra a Ferroviária-SP. Na ocasião, ele marcou o gol do empate por 1 a 1.

Sem o rendimento esperado e com o alto valor de salário, que girava em torno de R$ 310 mil, como informou o executivo do Remo, Marcos Braz, em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão Azul negociou a transferência, que rendeu ao clube uma "economia considerável".

Felipe Vizeu foi formado nas categorias de base do Flamengo. Como profissional, passou pela Udinese, da Itália, Grêmio-RS, Akhmat Grozny, da Rússia, Ceará-CE, Yokohama FC, do Japão, Atlético-GO, Criciúma-SC e outros.