Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos O Liberal 14.08.25 22h03 Eduardo tem contrato com o Criciúma até o final do ano (Ascom Caxias) O Remo está perto de anunciar mais um reforço para o setor ofensivo. O atacante Eduardo Melo, que pertence ao Criciúma e está emprestado ao Caxias, vai vestir a camisa azulina no segundo turno da Série B. A informação foi divulgada pelo jornalista Marco Búrigo, setorista do Criciúma pela Rádio Cidade em Dia, e confirmada pela reportagem de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo Búrigo, o presidente do Criciúma, Valter Minotto, confirmou a negociação na noite desta quinta-feira (14) à rádio. O clube catarinense manteria um percentual dos direitos do jogador, cujo contrato com o Tigre se encerra no fim desta temporada. VEJA MAIS [[(standard.Article) Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B]] Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos. O Caxias é o líder da competição, com 36 pontos, vivendo excelente fase. Ele chega para disputar espaço em um ataque que já conta com Matheus Davó, Marrony, Pedro Rocha e os uruguaios recém-contratados Diego Hernandez e Nicolás Ferreira. A movimentação no mercado acontece após o Remo se desfazer de três atacantes nas últimas semanas: Felipe Vizeu, negociado com o futebol peruano; Maxwell, que foi para a Indonésia; e Adaílton, contratado por um clube japonês. As saídas abriram espaço para reforços na reta final da competição. O Leão ocupa a 5ª colocação na tabela e quer se firmar na briga pelo acesso. A tendência é que o anúncio oficial de Eduardo Melo aconteça já nesta sexta-feira (15). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 É o amor! Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão 14.08.25 11h54 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Quarteto de auxiliares assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56