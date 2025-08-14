Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B

O Remo está perto de anunciar mais um reforço para o setor ofensivo. O atacante Eduardo Melo, que pertence ao Criciúma e está emprestado ao Caxias, vai vestir a camisa azulina no segundo turno da Série B. A informação foi divulgada pelo jornalista Marco Búrigo, setorista do Criciúma pela Rádio Cidade em Dia, e confirmada pela reportagem de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo Búrigo, o presidente do Criciúma, Valter Minotto, confirmou a negociação na noite desta quinta-feira (14) à rádio. O clube catarinense manteria um percentual dos direitos do jogador, cujo contrato com o Tigre se encerra no fim desta temporada.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B]]

Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos. O Caxias é o líder da competição, com 36 pontos, vivendo excelente fase. Ele chega para disputar espaço em um ataque que já conta com Matheus Davó, Marrony, Pedro Rocha e os uruguaios recém-contratados Diego Hernandez e Nicolás Ferreira.

A movimentação no mercado acontece após o Remo se desfazer de três atacantes nas últimas semanas: Felipe Vizeu, negociado com o futebol peruano; Maxwell, que foi para a Indonésia; e Adaílton, contratado por um clube japonês. As saídas abriram espaço para reforços na reta final da competição.

O Leão ocupa a 5ª colocação na tabela e quer se firmar na briga pelo acesso. A tendência é que o anúncio oficial de Eduardo Melo aconteça já nesta sexta-feira (15).