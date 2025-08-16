Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

Iury Costa
fonte

Time azulino busca sequência de vitórias na competição. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo enfrenta o Botafogo-SP neste sábado (16), às 16h, no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina busca engatar uma sequência de vitórias para voltar ao G4, enquanto o adversário paulista tenta reagir na luta contra o rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo ocupa a 5ª colocação, com 33 pontos, um a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso. Após a derrota para a Ferroviária em casa, o time reagiu na última rodada ao vencer o América-MG fora e agora tenta confirmar a recuperação diante da torcida.

Para esta partida, o técnico António Oliveira conta com o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que cumpriu suspensão automática. Outro reforço é o lateral-esquerdo Sávio, recuperado de um mal-estar sentido antes do último jogo. A única baixa confirmada é o volante Nathan Camargo, que segue em tratamento de lesão muscular.

VEJA MAIS

image Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B
Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela

image Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista
Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

No Botafogo-SP, a defesa é o principal problema. O zagueiro Alisson Cassiano está suspenso e Ericson segue no departamento médico. Assim, Allan Aal tem apenas Carlos Eduardo e Rafael Milhorim como opções de origem para a posição, podendo improvisar outros atletas.

O histórico do confronto é favorável ao time paulista. Em seis jogos, foram quatro vitórias do Botafogo-SP e dois empates. O Remo nunca venceu o adversário. O último encontro terminou em 2 a 2, na terceira rodada desta edição da Série B.

O técnico António Oliveira reforçou o chamado à torcida para encher o Mangueirão.

 “Vamos lotar o estádio, mostrar a força do Remo. Não por mim, mas pelos jogadores e pela história gigante do clube. Uma onda azul que é tão conhecida. Colocar 40 mil é o apelo que faço”, disse. 

Ficha técnica

Remo x Botafogo-SP
Série B do Campeonto Brasileiro
22ª rodada

Data: 16 de agosto
Hora: 16h
Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan, Camutanga, Reynaldo, Sávio; Cantillo, Pavani, Caio Vinícius; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison (Jeferson), Carlos Eduardo, Rafael Milhorim (Gustavo Vila), Gabriel Risso; Edson, Wesley, Maciel; Jonathan Cafu, Jefferson Nem e Alexandre Jesus. Técnico: Alan Aal

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

botafogo-sp

série b

esportes

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

NA BRONCA

Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço'

Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino

16.08.25 19h24

SÉRIE B

Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP

O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira

16.08.25 18h06

REFORÇO

Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo

A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz

16.08.25 15h38

FUTEBOL

Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B

Remo tenta entrar no G4 da Série B

16.08.25 15h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B

16.08.25 22h52

CLAUDINEI OLIVEIRA

Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira

Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico.

15.08.25 18h02

Futebol

Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer'

Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento

29.07.25 9h37

Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco'

16.08.25 23h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda