Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

O Clube do Remo enfrenta o Botafogo-SP neste sábado (16), às 16h, no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina busca engatar uma sequência de vitórias para voltar ao G4, enquanto o adversário paulista tenta reagir na luta contra o rebaixamento.

O Remo ocupa a 5ª colocação, com 33 pontos, um a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso. Após a derrota para a Ferroviária em casa, o time reagiu na última rodada ao vencer o América-MG fora e agora tenta confirmar a recuperação diante da torcida.

Para esta partida, o técnico António Oliveira conta com o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que cumpriu suspensão automática. Outro reforço é o lateral-esquerdo Sávio, recuperado de um mal-estar sentido antes do último jogo. A única baixa confirmada é o volante Nathan Camargo, que segue em tratamento de lesão muscular.

No Botafogo-SP, a defesa é o principal problema. O zagueiro Alisson Cassiano está suspenso e Ericson segue no departamento médico. Assim, Allan Aal tem apenas Carlos Eduardo e Rafael Milhorim como opções de origem para a posição, podendo improvisar outros atletas.

O histórico do confronto é favorável ao time paulista. Em seis jogos, foram quatro vitórias do Botafogo-SP e dois empates. O Remo nunca venceu o adversário. O último encontro terminou em 2 a 2, na terceira rodada desta edição da Série B.

O técnico António Oliveira reforçou o chamado à torcida para encher o Mangueirão.

“Vamos lotar o estádio, mostrar a força do Remo. Não por mim, mas pelos jogadores e pela história gigante do clube. Uma onda azul que é tão conhecida. Colocar 40 mil é o apelo que faço”, disse.

Ficha técnica

Remo x Botafogo-SP

Série B do Campeonto Brasileiro

22ª rodada

Data: 16 de agosto

Hora: 16h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan, Camutanga, Reynaldo, Sávio; Cantillo, Pavani, Caio Vinícius; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison (Jeferson), Carlos Eduardo, Rafael Milhorim (Gustavo Vila), Gabriel Risso; Edson, Wesley, Maciel; Jonathan Cafu, Jefferson Nem e Alexandre Jesus. Técnico: Alan Aal

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)