Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista Iury Costa 16.08.25 7h00 Time azulino busca sequência de vitórias na competição. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo enfrenta o Botafogo-SP neste sábado (16), às 16h, no Mangueirão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina busca engatar uma sequência de vitórias para voltar ao G4, enquanto o adversário paulista tenta reagir na luta contra o rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo ocupa a 5ª colocação, com 33 pontos, um a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro da zona de acesso. Após a derrota para a Ferroviária em casa, o time reagiu na última rodada ao vencer o América-MG fora e agora tenta confirmar a recuperação diante da torcida. Para esta partida, o técnico António Oliveira conta com o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que cumpriu suspensão automática. Outro reforço é o lateral-esquerdo Sávio, recuperado de um mal-estar sentido antes do último jogo. A única baixa confirmada é o volante Nathan Camargo, que segue em tratamento de lesão muscular. VEJA MAIS Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão No Botafogo-SP, a defesa é o principal problema. O zagueiro Alisson Cassiano está suspenso e Ericson segue no departamento médico. Assim, Allan Aal tem apenas Carlos Eduardo e Rafael Milhorim como opções de origem para a posição, podendo improvisar outros atletas. O histórico do confronto é favorável ao time paulista. Em seis jogos, foram quatro vitórias do Botafogo-SP e dois empates. O Remo nunca venceu o adversário. O último encontro terminou em 2 a 2, na terceira rodada desta edição da Série B. O técnico António Oliveira reforçou o chamado à torcida para encher o Mangueirão. “Vamos lotar o estádio, mostrar a força do Remo. Não por mim, mas pelos jogadores e pela história gigante do clube. Uma onda azul que é tão conhecida. Colocar 40 mil é o apelo que faço”, disse. Ficha técnica Remo x Botafogo-SP Série B do Campeonto Brasileiro 22ª rodada Data: 16 de agosto Hora: 16h Local: Estádio Mangueirão Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Auxiliares: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA) VAR: Heber Roberto Lopes (SC) Remo: Marcelo Rangel; Nathan, Camutanga, Reynaldo, Sávio; Cantillo, Pavani, Caio Vinícius; Marrony, Pedro Rocha e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira. Botafogo-SP: João Carlos; Wallison (Jeferson), Carlos Eduardo, Rafael Milhorim (Gustavo Vila), Gabriel Risso; Edson, Wesley, Maciel; Jonathan Cafu, Jefferson Nem e Alexandre Jesus. Técnico: Alan Aal *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo botafogo-sp série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NA BRONCA Auxiliar que comandou o Remo critica segundo tempo do time: 'Pagamos o preço' Digo Favarín, que comandou a equipe na ausência de António Oliveira, suspenso, destacou também impacto psicológico que o gol sofrido teve no time azulino 16.08.25 19h24 SÉRIE B Remo decepciona mais uma vez em casa e só empata com o Botafogo-SP O Leão estaciona nos 34 pontos e pode perder a quinta posição ainda nesta rodada. O próximo jogo do time será contra o Coritiba, no próximo sábado, no Couto Pereira 16.08.25 18h06 REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37