Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B

Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Remo e Paysandu se enfrentaram na 13ª rodada do primeiro turno. (Cristino Martins / O Liberal)

Remo e Paysandu vivem momentos opostos na Série B, mas a próxima rodada reserva uma curiosa coincidência: a possibilidade de um ajudar indiretamente o outro. Os adversários de ambos estão diretamente próximos ao rival na tabela, e, de forma inusitada, vitórias da dupla Re-Pa podem beneficiar os dois lados. Em outras palavras, se Remo e Paysandu vencerem na 22ª rodada, o resultado será bom não apenas para si mesmos, mas também para o arquirrival.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No sábado, às 16h, no Mangueirão, o Remo — atual 5º colocado, com 33 pontos — recebe o Botafogo-SP, que ocupa a 18ª posição, logo acima do Paysandu. Ambos estão na zona de rebaixamento e buscam escapar. Caso o Leão Azul vença, além de somar pontos importantes na briga pelo G-4, ainda empurra a Pantera para o fundo da tabela, favorecendo o Papão. Hoje, três dos quatro clubes do Z-4 têm 21 pontos; apenas o lanterna Amazonas soma 20. O América-MG abre a zona de rebaixamento.

Mas a matemática vai além. Se o Remo derrotar o Botafogo-SP, poderá ultrapassar a Chapecoense — 4ª colocada com 34 pontos — desde que o Paysandu faça sua parte. Isso porque, no domingo, na Arena Condá, em Florianópolis, o Papão enfrenta justamente a Chape. Uma vitória bicolor, além de tirar o time do Z-4, impediria o avanço do adversário catarinense, abrindo espaço para que o Remo assuma o quarto lugar.

A Série B deste ano se aproxima da reta final e, tanto Remo quanto Paysandu, travam batalhas para consolidar seus respectivos objetivos na competição. O Clube do Remo vem de uma vitória importante fora de casa — a segunda consecutiva — sobre o América-MG. Já o Paysandu vive um momento mais delicado e, recentemente, viu chegar ao fim a invencibilidade de nove partidas ao ser derrotado, em casa, pelo Vila Nova.

