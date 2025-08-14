Vitórias de Remo e Paysandu podem favorecer os dois na tabela da Série B Mesmo em lados opostos na Segundona, rivais paraenses podem se ajudar indiretamente e ganhar posições na tabela Luiz Guillherme Ramos 14.08.25 18h08 Remo e Paysandu se enfrentaram na 13ª rodada do primeiro turno. (Cristino Martins / O Liberal) Remo e Paysandu vivem momentos opostos na Série B, mas a próxima rodada reserva uma curiosa coincidência: a possibilidade de um ajudar indiretamente o outro. Os adversários de ambos estão diretamente próximos ao rival na tabela, e, de forma inusitada, vitórias da dupla Re-Pa podem beneficiar os dois lados. Em outras palavras, se Remo e Paysandu vencerem na 22ª rodada, o resultado será bom não apenas para si mesmos, mas também para o arquirrival. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No sábado, às 16h, no Mangueirão, o Remo — atual 5º colocado, com 33 pontos — recebe o Botafogo-SP, que ocupa a 18ª posição, logo acima do Paysandu. Ambos estão na zona de rebaixamento e buscam escapar. Caso o Leão Azul vença, além de somar pontos importantes na briga pelo G-4, ainda empurra a Pantera para o fundo da tabela, favorecendo o Papão. Hoje, três dos quatro clubes do Z-4 têm 21 pontos; apenas o lanterna Amazonas soma 20. O América-MG abre a zona de rebaixamento. VEJA MAIS Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão Próximo adversário do Remo, Botafogo-SP tem o pior ataque da Série B Time paulista é o 18º colocado na tabela e luta contra o rebaixamento Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) Mas a matemática vai além. Se o Remo derrotar o Botafogo-SP, poderá ultrapassar a Chapecoense — 4ª colocada com 34 pontos — desde que o Paysandu faça sua parte. Isso porque, no domingo, na Arena Condá, em Florianópolis, o Papão enfrenta justamente a Chape. Uma vitória bicolor, além de tirar o time do Z-4, impediria o avanço do adversário catarinense, abrindo espaço para que o Remo assuma o quarto lugar. A Série B deste ano se aproxima da reta final e, tanto Remo quanto Paysandu, travam batalhas para consolidar seus respectivos objetivos na competição. O Clube do Remo vem de uma vitória importante fora de casa — a segunda consecutiva — sobre o América-MG. Já o Paysandu vive um momento mais delicado e, recentemente, viu chegar ao fim a invencibilidade de nove partidas ao ser derrotado, em casa, pelo Vila Nova. 