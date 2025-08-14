Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape

O Paysandu terá uma baixa para o confronto diante da Chapecoense, na Série B. O clube informou que o técnico Claudinei Oliveira passará por um procedimento cirúrgico, na manhã desta sexta-feira (15), para a retirada de um cálculo renal. O treinador apresentou sintomas de dores abdominais, na noite de ontem e teve de ser hospitalizado. A cirurgia foi marcada após a realização de exames.

No próximo domingo (17), na partida contra a Chapecoense-SC, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time bicolor será comandado pelo auxiliar-técnico permanente, Sandro Forner, ao lado do auxiliar-técnico Felipe Oliveira. Claudinei Oliveira receberá alta no sábado (16) e retorna aos trabalhos a partir da semana que vem.

