Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape

Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15)

O Liberal
fonte

Claudinei perdeu apenas uma partida à frente do Paysandu nesta Série B (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu terá uma baixa para o confronto diante da Chapecoense, na Série B. O clube informou que o técnico Claudinei Oliveira passará por um procedimento cirúrgico, na manhã desta sexta-feira (15), para a retirada de um cálculo renal. O treinador apresentou sintomas de dores abdominais, na noite de ontem e teve de ser hospitalizado. A cirurgia foi marcada após a realização de exames.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No próximo domingo (17), na partida contra a Chapecoense-SC, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time bicolor será comandado pelo auxiliar-técnico permanente, Sandro Forner, ao lado do auxiliar-técnico Felipe Oliveira. Claudinei Oliveira receberá alta no sábado (16) e retorna aos trabalhos a partir da semana que vem.

VEJA MAIS

image Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban
O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais

image Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B
Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas.

image Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time
Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

