Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban

O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais

O Liberal
fonte

Helder Barbalho, governador do Pará (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

O Governo do Pará anunciou, nesta terça-feira, um reforço financeiro para o Paysandu em meio à crise provocada pelo transferban imposto pela Fifa. O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A medida, segundo o governador Helder Barbalho, tem como objetivo viabilizar o pagamento da dívida com o Torreense, de Portugal, e permitir que o clube volte a registrar jogadores para a disputa da Série B.

VEJA MAIS

image Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa
Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas

image Antes de duelo com a Chapecoense, Vinni Faria destaca urgência por reação do Paysandu na Série B
O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas

“Tá todo mundo acompanhando a polêmica da dívida que o Paysandu tem com a Fifa, que nesse momento está impedindo que o clube faça contratações para a Série B. O Banpará é o principal patrocinador do Paysandu, hoje patrocina com R$ 4.400.000 por ano. Acabei de falar com a presidente do banco e nós vamos aumentar esse patrocínio, vamos ampliar em mais 600 mil reais, totalizando 5 milhões de reais”, disse Helder.

O governador afirmou que o valor adicional atende exatamente à necessidade do clube para quitar o débito internacional, estimado em cerca de R$ 800 mil. “Com isso, os recursos arrecadados com esse implemento são exatamente o que o Paysandu precisa pra pagar a Fifa e, com isso, ficar em condição de poder fazer contratações importantes para que o time possa seguir na Série B”, completou.

Na vice-lanterna da competição, o Paysandu tenta reagir e se distanciar da zona de rebaixamento. A diretoria vê a liberação para contratações como peça-chave para reforçar o elenco na reta final da temporada.

“Essa é uma ação que nós estamos fazendo pra ajudar o Paysandu e colaborar com o futebol paraense, para que nossos times possam representar cada vez melhor o Pará”, destacou Helder Barbalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

REFORÇO

Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban

O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais

13.08.25 20h56

PUNIÇÃO

Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa

Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas

13.08.25 19h54

Futebol

Antes de duelo com a Chapecoense, Vinni Faria destaca urgência por reação do Paysandu na Série B

O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas

13.08.25 18h55

Futebol

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

13.08.25 18h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Futebol

Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’

Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 

13.08.25 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda