Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais O Liberal 13.08.25 20h56 Helder Barbalho, governador do Pará (Ivan Duarte / Arquivo O Liberal) O Governo do Pará anunciou, nesta terça-feira, um reforço financeiro para o Paysandu em meio à crise provocada pelo transferban imposto pela Fifa. O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais. A medida, segundo o governador Helder Barbalho, tem como objetivo viabilizar o pagamento da dívida com o Torreense, de Portugal, e permitir que o clube volte a registrar jogadores para a disputa da Série B. "Tá todo mundo acompanhando a polêmica da dívida que o Paysandu tem com a Fifa, que nesse momento está impedindo que o clube faça contratações para a Série B. O Banpará é o principal patrocinador do Paysandu, hoje patrocina com R$ 4.400.000 por ano. Acabei de falar com a presidente do banco e nós vamos aumentar esse patrocínio, vamos ampliar em mais 600 mil reais, totalizando 5 milhões de reais", disse Helder. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O governador afirmou que o valor adicional atende exatamente à necessidade do clube para quitar o débito internacional, estimado em cerca de R$ 800 mil. "Com isso, os recursos arrecadados com esse implemento são exatamente o que o Paysandu precisa pra pagar a Fifa e, com isso, ficar em condição de poder fazer contratações importantes para que o time possa seguir na Série B", completou. Na vice-lanterna da competição, o Paysandu tenta reagir e se distanciar da zona de rebaixamento. A diretoria vê a liberação para contratações como peça-chave para reforçar o elenco na reta final da temporada. "Essa é uma ação que nós estamos fazendo pra ajudar o Paysandu e colaborar com o futebol paraense, para que nossos times possam representar cada vez melhor o Pará", destacou Helder Barbalho.