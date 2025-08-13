Antes de duelo com a Chapecoense, Vinni Faria destaca urgência por reação do Paysandu na Série B O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas O Liberal 13.08.25 18h55 Vinni Faria quer a reação bicolor antes que seja tarde demais. (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu segue vivendo momentos de pressão na Série B do Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado na tabela, com 21 pontos, o Papão se prepara para encarar a Chapecoense no próximo domingo (17), fora de casa, pela 22ª rodada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Entre os jogadores que vêm ganhando espaço no elenco está o atacante Vinni Faria, que reconhece as dificuldades da competição e a urgência de reagir. “Desde que cheguei, não tive um jogo fácil. Sempre foram desafios difíceis, tanto fora quanto em casa, e este não será diferente. Sabemos das dificuldades que teremos pela frente, mas vamos em busca da vitória, de fazer um bom jogo e sair de lá com os três pontos”, afirmou o jovem atacante. No auge dos seus 25 anos bem vividos, Vinni carrega experiência recente na Série B e diz estar se adaptando ao ritmo intenso da divisão. “Sou um jogador jovem, mas tive experiência no ano passado. Estou me adaptando, procurando ajudar a equipe com as orientações do treinador. Assim, espero contribuir com o Paysandu nas demais rodadas até o fim da temporada.” VEJA MAIS Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma dívida conquistada em 2024 Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4 O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas. “Fisicamente, a preparação está sendo ótima. Às vezes saímos atrás no placar, mas conseguimos empatar. Isso mostra que a parte física está muito boa. Ciente da situação delicada, Vinni Faria reconhece que a permanência na Série B é a meta imediata do clube. "Temos que pensar na nossa situação. Estamos no Z4, no penúltimo lugar. Não tem como não pensar. Sentimos o peso da urgência. Precisamos vencer jogos em casa e fora. Não podemos vacilar. Ficamos oito jogos sem perder, mas ainda longe de sair do Z4. O primeiro objetivo é escapar da zona de rebaixamento", conclui. 