Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda

Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma divida conquistada em 2024

O Liberal
fonte

Roger Aguilera recorreu solicitou ajuda para a CBF (Wagner Santana / O Liberal)

Na manhã desta quarta-feira (13), o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para uma reunião com o presidente da entidade, Samir Xaud. Segundo uma fonte interna de O Liberal, o encontro teve como objetivo solicitar a antecipação das cotas referentes à participação do clube na Copa do Brasil do próximo ano — medida que pode viabilizar o pagamento da dívida relacionada ao transferban.

A reunião deve contar com a intermediação do vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, que atuará para que a solicitação seja aprovada por Samir Xaud. Esse movimento pode ajudar o Papão a quitar a dívida com o Torreense, razão pela qual o clube foi penalizado pela FIfa.

VEJA MAIS

image Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira
Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4

image Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda
Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

Antes de recorrer à entidade, o presidente bicolor chegou a lançar uma vaquinha virtual para que a torcida ajudasse a quitar essa dívida. Contudo, após a derrota para o Vila Nova, na última 22ª rodada, a campanha foi rapidamente cancelada.

Como campeão da Copa Verde nesta temporada, o Paysandu está automaticamente classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 2025. Os clubes que chegam a essa fase da competição recebem uma premiação de pouco mais de 2,3 milhões de reais. 

Com isso, a gestão do Paysandu planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma divida conquistada pelo clube em 2024. 

Entenda o caso

O Paysandu está impedido de registrar novos jogadores desde junho, após a FIFA aplicar um transfer ban devido à negociação do lateral-esquerdo Keffel, que, na época, defendia o Torreense, de Portugal. Na transação, o clube paraense adquiriu 50% dos direitos econômicos do defensor por cerca de 50 mil euros — aproximadamente R$ 304 mil.

No entanto, o contrato previa um acréscimo para 130 mil euros — cerca de R$ 730 mil — caso o Paysandu permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu ao final da temporada.

A nova quantia, de cerca de R$ 425 mil, deveria ter sido depositada em até 30 dias após o último jogo da Série B de 2024, disputado no dia 11 de novembro. Segundo o clube português, esse pagamento não foi realizado. Por conta do atraso, a diretoria do Torreense solicitou à FIFA a aplicação do transfer ban sobre o Paysandu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

futebol

transferban
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda

Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma divida conquistada em 2024

13.08.25 12h40

Futebol

Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira

Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4

13.08.25 11h58

Papão

Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B

Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá

13.08.25 10h26

SÉRIE B

Gabriel Mesquita fala sobre o que faltou para o time do Paysandu vencer o Vila Nova

O resultado da noite desta segunda-feira (11) encerrou a sequência de nove jogos invictos do time comandados por Claudinei Oliveira e manteve a equipe na zona de rebaixamento.

12.08.25 20h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

Papão

Apesar da má fase, Paysandu enfrenta Chapecoense com retrospecto favorável na Série B

Times entram em campo neste domingo (17), às 16h, na Arena Condá

13.08.25 10h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda