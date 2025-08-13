Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda

Na manhã desta quarta-feira (13), o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para uma reunião com o presidente da entidade, Samir Xaud. Segundo uma fonte interna de O Liberal, o encontro teve como objetivo solicitar a antecipação das cotas referentes à participação do clube na Copa do Brasil do próximo ano — medida que pode viabilizar o pagamento da dívida relacionada ao transferban.

A reunião deve contar com a intermediação do vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, que atuará para que a solicitação seja aprovada por Samir Xaud. Esse movimento pode ajudar o Papão a quitar a dívida com o Torreense, razão pela qual o clube foi penalizado pela FIfa.

VEJA MAIS

Antes de recorrer à entidade, o presidente bicolor chegou a lançar uma vaquinha virtual para que a torcida ajudasse a quitar essa dívida. Contudo, após a derrota para o Vila Nova, na última 22ª rodada, a campanha foi rapidamente cancelada.

Como campeão da Copa Verde nesta temporada, o Paysandu está automaticamente classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 2025. Os clubes que chegam a essa fase da competição recebem uma premiação de pouco mais de 2,3 milhões de reais.

Com isso, a gestão do Paysandu planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma divida conquistada pelo clube em 2024.

Entenda o caso

O Paysandu está impedido de registrar novos jogadores desde junho, após a FIFA aplicar um transfer ban devido à negociação do lateral-esquerdo Keffel, que, na época, defendia o Torreense, de Portugal. Na transação, o clube paraense adquiriu 50% dos direitos econômicos do defensor por cerca de 50 mil euros — aproximadamente R$ 304 mil.

No entanto, o contrato previa um acréscimo para 130 mil euros — cerca de R$ 730 mil — caso o Paysandu permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu ao final da temporada.

A nova quantia, de cerca de R$ 425 mil, deveria ter sido depositada em até 30 dias após o último jogo da Série B de 2024, disputado no dia 11 de novembro. Segundo o clube português, esse pagamento não foi realizado. Por conta do atraso, a diretoria do Torreense solicitou à FIFA a aplicação do transfer ban sobre o Paysandu.