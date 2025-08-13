Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4 O Liberal 13.08.25 11h58 Time bicolor perdeu a invencibilidade para o Vila Nova-GO (Thiago Gomes / O Liberal) A ineficiência ofensiva foi um grande problema para o Paysandu no início do campeonato, o que afetou diretamente a posição do clube na tabela. Mesmo com a melhora significativa desde a chegada de Claudinei Oliveira, ao final da 21ª rodada, o Papão tem o terceiro pior ataque da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Até o momento, o Paysandu soma 19 gols marcados em 21 jogos, com média de 0,9 por partida no campeonato. Já o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-SP, donos do pior ataque, balançaram as redes apenas 14 vezes. Evolução Para o Bicola, o curioso é que 14 desses 19 gols foram marcados entre a 12ª e a 20ª rodada da competição. Ou seja, durante 11 partidas, o Papão balançou as redes apenas cinco vezes. VEJA MAIS Gabriel Mesquita fala sobre o que faltou para o time do Paysandu vencer o Vila Nova O resultado da noite desta segunda-feira (11) encerrou a sequência de nove jogos invictos do time comandados por Claudinei Oliveira e manteve a equipe na zona de rebaixamento. Frontini critica arbitragem de Paysandu e Vila Nova: 'Eu falei que ele é um covarde' O dirigente reclamou do tempo de acréscimo, mas negou qualquer agressão física João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano A ineficiência no ataque e até na defesa nas primeiras rodadas do campeonato causou grande prejuízo ao time. Foram sete derrotas e quatro empates acumulados até a chegada de Claudinei Oliveira, que sofreu o primeiro revés à frente do clube na última segunda-feira (11), diante do Vila Nova-GO. Além da mudança no comando técnico, a chegada de novas peças para o setor contribuiu para a melhora. Diego Oliveira, anunciado em junho como reforço para a Segundona, correspondeu às expectativas e é o artilheiro da equipe no campeonato, com cinco gols em nove jogos. Além dele, Garcez e Vini Faria chegaram para reforçar o ataque no segundo turno. Rossi segue sendo o artilheiro do Papão na temporada, com 12 gols. Contudo, o atacante tem sofrido com lesões, o que o fez disputar apenas 11 jogos na Série B até o momento. Cenário Mesmo com a melhora, o Paysandu ainda não conseguiu se desgarrar da zona de rebaixamento e, atualmente, é o vice-lanterna, com 21 pontos. Na última rodada, o time desperdiçou a chance de sair do Z-4 ao passar em branco e perder para o Vila Nova por 1 a 0, o que também encerrou a sequência de nove partidas de invencibilidade. Na próxima rodada, o Papão vai enfrentar a Chapecoense-SC, na Arena Condá, no domingo (17). 