Paysandu

Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira

Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4

O Liberal
fonte

Time bicolor perdeu a invencibilidade para o Vila Nova-GO (Thiago Gomes / O Liberal)

A ineficiência ofensiva foi um grande problema para o Paysandu no início do campeonato, o que afetou diretamente a posição do clube na tabela. Mesmo com a melhora significativa desde a chegada de Claudinei Oliveira, ao final da 21ª rodada, o Papão tem o terceiro pior ataque da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Até o momento, o Paysandu soma 19 gols marcados em 21 jogos, com média de 0,9 por partida no campeonato. Já o Volta Redonda-RJ e o Botafogo-SP, donos do pior ataque, balançaram as redes apenas 14 vezes.

Evolução

Para o Bicola, o curioso é que 14 desses 19 gols foram marcados entre a 12ª e a 20ª rodada da competição. Ou seja, durante 11 partidas, o Papão balançou as redes apenas cinco vezes.

A ineficiência no ataque e até na defesa nas primeiras rodadas do campeonato causou grande prejuízo ao time. Foram sete derrotas e quatro empates acumulados até a chegada de Claudinei Oliveira, que sofreu o primeiro revés à frente do clube na última segunda-feira (11), diante do Vila Nova-GO.

Além da mudança no comando técnico, a chegada de novas peças para o setor contribuiu para a melhora. Diego Oliveira, anunciado em junho como reforço para a Segundona, correspondeu às expectativas e é o artilheiro da equipe no campeonato, com cinco gols em nove jogos. Além dele, Garcez e Vini Faria chegaram para reforçar o ataque no segundo turno.

Rossi segue sendo o artilheiro do Papão na temporada, com 12 gols. Contudo, o atacante tem sofrido com lesões, o que o fez disputar apenas 11 jogos na Série B até o momento.

Cenário

Mesmo com a melhora, o Paysandu ainda não conseguiu se desgarrar da zona de rebaixamento e, atualmente, é o vice-lanterna, com 21 pontos. Na última rodada, o time desperdiçou a chance de sair do Z-4 ao passar em branco e perder para o Vila Nova por 1 a 0, o que também encerrou a sequência de nove partidas de invencibilidade.

Na próxima rodada, o Papão vai enfrentar a Chapecoense-SC, na Arena Condá, no domingo (17). 

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

série b
Paysandu
.
