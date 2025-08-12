João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano Iury Costa 12.08.25 16h48 Esse foi o primeiro gol de João Vieira pelo time goiano. (Igor Mota / O Liberal) O volante João Vieira vive um bom momento no Vila Nova. No último sábado (10), foi dele o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time goiano na nona colocação na tabela. “Eu estava procurando esse gol e ele veio no momento certo. Fui feliz e agora é seguir trabalhando. Sigo mantendo regularidade e já completei mais de 40 jogos na temporada”, afirmou João, destacando o papel que vem desempenhando ao longo do ano. O próximo compromisso do Vila será no sábado (16), contra o Goiás, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Além de valer pontos importantes na luta pelo G-4, o clássico pode ampliar a invencibilidade do Tigre sobre o rival: são nove jogos sem derrota, a última em 2023. “Sabemos que será um jogo difícil. O Goiás vem bem, mas temos que fazer a nossa parte diante do nosso torcedor e buscar os três pontos”, completou. VEJA MAIS Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela A partida também marcará a segunda atuação da equipe sob o comando do técnico Paulo Turra. O treinador estreou justamente na vitória contra o Paysandu. “Abraçamos a maneira de trabalhar dele e isso nos motivou. Vencer na estreia dá confiança para todos”, avaliou o volante. João Vieira, de 28 anos, tem trajetória recente com o Paysandu, clube que defendeu entre abril de 2022 e o fim da temporada passada. No período, atuou como volante e lateral-direito, disputando 124 partidas e marcando 10 gols. Pelo Papão, conquistou duas Copas Verde, um Campeonato Paraense e participou do acesso à Série B. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b paysandu esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa saída de zagueiro por empréstimo; saiba detalhes Jogador Rafael Castro, de 28 anos, deixou o Remo e vai jogar a Série C pelo Londrina-PR 12.08.25 17h08 SÉRIE B João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano 12.08.25 16h48 FUTEBOL Marcos Braz descarta interesse do Remo em atacante; veja quem Clube azulino busca um atacante no mercado, mas Marcos Braz disse não saber de nenhuma negociação com Tiago Marques 12.08.25 15h59 Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52