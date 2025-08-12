Capa Jornal Amazônia
João Vieira comemora gol da vitória e projeta clássico contra o Goiás pela Série B

Volante marcou o único gol do Vila Nova sobre o Paysandu e quer ampliar invencibilidade no duelo goiano

Iury Costa
fonte

Esse foi o primeiro gol de João Vieira pelo time goiano. (Igor Mota / O Liberal)

O volante João Vieira vive um bom momento no Vila Nova. No último sábado (10), foi dele o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, na Curuzu, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time goiano na nona colocação na tabela.

“Eu estava procurando esse gol e ele veio no momento certo. Fui feliz e agora é seguir trabalhando. Sigo mantendo regularidade e já completei mais de 40 jogos na temporada”, afirmou João, destacando o papel que vem desempenhando ao longo do ano.

O próximo compromisso do Vila será no sábado (16), contra o Goiás, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Além de valer pontos importantes na luta pelo G-4, o clássico pode ampliar a invencibilidade do Tigre sobre o rival: são nove jogos sem derrota, a última em 2023. “Sabemos que será um jogo difícil. O Goiás vem bem, mas temos que fazer a nossa parte diante do nosso torcedor e buscar os três pontos”, completou.

A partida também marcará a segunda atuação da equipe sob o comando do técnico Paulo Turra. O treinador estreou justamente na vitória contra o Paysandu. “Abraçamos a maneira de trabalhar dele e isso nos motivou. Vencer na estreia dá confiança para todos”, avaliou o volante.

João Vieira, de 28 anos, tem trajetória recente com o Paysandu, clube que defendeu entre abril de 2022 e o fim da temporada passada. No período, atuou como volante e lateral-direito, disputando 124 partidas e marcando 10 gols. Pelo Papão, conquistou duas Copas Verde, um Campeonato Paraense e participou do acesso à Série B.

 

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série b

paysandu

esportes

Esportes
