Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

Fábio Will
fonte

Chape briga por vaga na Série A e está no G4 (Rafael Bressan / Chapecoense)

O Paysandu tenta se recuperar na Série B diante da Chapecoense-SC, fora de casa, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena Condá. A equipe adversária do Papão terá desfalques para o jogo, mas também contará com um retorno importante.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A Chape é a 4ª colocada na Série B e briga diretamente por uma das vagas na Série A de 2026. O time catarinense tem um desfalque certo para a partida contra o Paysandu: o zagueiro Victor Caetano sofreu uma lesão muscular na perna direita, está entregue ao departamento médico e não tem previsão de retorno.

Se na defesa a Chapecoense terá uma baixa, no meio-campo a equipe contará com o retorno do meia paraense Giovanni Augusto. Principal “arma” do time, o jogador volta em um momento decisivo e contra o Paysandu, clube onde iniciou a carreira, ainda nas categorias de base.

image Giovanni Augusto é o destaque da Chape na Série B (João Heemann / Chapecoense)

Aos 35 anos, Giovanni Augusto está em sua segunda temporada vestindo a camisa da Chape. Em 2025, entrou em campo em 30 partidas, marcou dois gols e deu nove assistências, sete delas somente na Série B , o que o coloca como líder no quesito na competição nacional.

VEJA MAIS

image Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda
Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma dívida conquistada em 2024

image Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira
Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4

image Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda
Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

A partida pode registrar o maior público da Chapecoense nesta Série B. A diretoria manteve a promoção para acompanhante de sócios-torcedores, além de reduzir os preços dos ingressos. Outra ação criada pelo clube alviverde é a campanha “Torcida do Futuro”, que cadastra escolas da região para levar até 40 crianças, de 6 a 11 anos, à Arena Condá, onde poderão assistir ao jogo gratuitamente.

Chapecoense e Paysandu se enfrentam no domingo (17), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

série b

chapecoense

chapecoense x paysandu

série b 2025

Série B
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Antes de duelo com a Chapecoense, Vinni Faria destaca urgência por reação do Paysandu na Série B

O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas

13.08.25 18h55

Futebol

Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto

13.08.25 18h31

Futebol

Paysandu tenta antecipar cotas da Copa do Brasil para encerrar transferban; entenda

Time paraense planeja usar uma parte da receita do clube que seria usada em 2026 para quitar uma dívida conquistada em 2024

13.08.25 12h40

Futebol

Apesar de melhora, Paysandu tem o terceiro pior ataque da Série B; confira

Papão marcou 19 gols em 21 jogos; reforços ajudaram evolução, mas time ainda luta para sair do Z-4

13.08.25 11h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga

Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga

13.08.25 9h30

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

Futebol

Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda

Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados

13.08.25 11h05

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira

13.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda