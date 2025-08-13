Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time

O Paysandu tenta se recuperar na Série B diante da Chapecoense-SC, fora de casa, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena Condá. A equipe adversária do Papão terá desfalques para o jogo, mas também contará com um retorno importante.

A Chape é a 4ª colocada na Série B e briga diretamente por uma das vagas na Série A de 2026. O time catarinense tem um desfalque certo para a partida contra o Paysandu: o zagueiro Victor Caetano sofreu uma lesão muscular na perna direita, está entregue ao departamento médico e não tem previsão de retorno.

Se na defesa a Chapecoense terá uma baixa, no meio-campo a equipe contará com o retorno do meia paraense Giovanni Augusto. Principal “arma” do time, o jogador volta em um momento decisivo e contra o Paysandu, clube onde iniciou a carreira, ainda nas categorias de base.

Giovanni Augusto é o destaque da Chape na Série B (João Heemann / Chapecoense)

Aos 35 anos, Giovanni Augusto está em sua segunda temporada vestindo a camisa da Chape. Em 2025, entrou em campo em 30 partidas, marcou dois gols e deu nove assistências, sete delas somente na Série B , o que o coloca como líder no quesito na competição nacional.

A partida pode registrar o maior público da Chapecoense nesta Série B. A diretoria manteve a promoção para acompanhante de sócios-torcedores, além de reduzir os preços dos ingressos. Outra ação criada pelo clube alviverde é a campanha “Torcida do Futuro”, que cadastra escolas da região para levar até 40 crianças, de 6 a 11 anos, à Arena Condá, onde poderão assistir ao jogo gratuitamente.

Chapecoense e Paysandu se enfrentam no domingo (17), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida terá transmissão em tempo real pelo portal O Liberal e também pela Rádio Liberal +.