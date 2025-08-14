Capa Jornal Amazônia
Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B

Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas.

Em 22 partidas do Papão na Série B, Rossi esteve ausente em 11 oportunidades (Thiago Gomes / O Liberal)

Rossi é uma das principais peças do Paysandu nesta temporada, destacando-se como o jogador com mais participações em gols em 2025. Contudo, o atacante enfrenta um problema recorrente em sua carreira: as lesões. Na Série B deste ano, o Búfalo ficou de fora de 50% dos jogos disputados até o momento.

Em 22 partidas do Papão na Série B, Rossi esteve ausente em 11 oportunidades. Além disso, nos últimos 10 jogos, o atacante participou de apenas três. Sob o comando de Claudinei, enquanto o Búfalo esteve em campo, o time bicolor não foi derrotado, acumulando duas vitórias — contra Botafogo-SP e Remo — e um empate diante do Atlético-GO.

image Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban
O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais

image Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa
Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas

Nos últimos anos, as lesões têm sido recorrentes na carreira do atacante paraense. Durante sua passagem pelo Vasco da Gama, em 2023 e 2024, o atleta disputou apenas 31 partidas e marcou um gol. Em 2025, Rossi já acumula 30 jogos com a camisa bicolor e, apesar de ter ficado ausente em metade da principal competição do ano, até o momento, esta é a temporada em que mais atuou desde 2021, quando fez 43 partidas pelo Bahia.

Rossi não atua pelo time bicolor desde o empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO, na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. Desde então, está sob cuidados médicos devido a uma fibrose óssea que o incomoda há quatro meses, segundo a fonte. Nesta temporada, o atacante já atuou em 30 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências.

Agenda

Na próxima rodada, o Papão vai enfrentar a Chapecoense-SC, na Arena Condá, no domingo (17), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. 

