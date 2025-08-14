Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. O Liberal 14.08.25 11h13 Em 22 partidas do Papão na Série B, Rossi esteve ausente em 11 oportunidades (Thiago Gomes / O Liberal) Rossi é uma das principais peças do Paysandu nesta temporada, destacando-se como o jogador com mais participações em gols em 2025. Contudo, o atacante enfrenta um problema recorrente em sua carreira: as lesões. Na Série B deste ano, o Búfalo ficou de fora de 50% dos jogos disputados até o momento. Em 22 partidas do Papão na Série B, Rossi esteve ausente em 11 oportunidades. Além disso, nos últimos 10 jogos, o atacante participou de apenas três. Sob o comando de Claudinei, enquanto o Búfalo esteve em campo, o time bicolor não foi derrotado, acumulando duas vitórias — contra Botafogo-SP e Remo — e um empate diante do Atlético-GO. VEJA MAIS Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas Nos últimos anos, as lesões têm sido recorrentes na carreira do atacante paraense. Durante sua passagem pelo Vasco da Gama, em 2023 e 2024, o atleta disputou apenas 31 partidas e marcou um gol. Em 2025, Rossi já acumula 30 jogos com a camisa bicolor e, apesar de ter ficado ausente em metade da principal competição do ano, até o momento, esta é a temporada em que mais atuou desde 2021, quando fez 43 partidas pelo Bahia. Rossi não atua pelo time bicolor desde o empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO, na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. Desde então, está sob cuidados médicos devido a uma fibrose óssea que o incomoda há quatro meses, segundo a fonte. Nesta temporada, o atacante já atuou em 30 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências. Agenda Na próxima rodada, o Papão vai enfrentar a Chapecoense-SC, na Arena Condá, no domingo (17), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. 14.08.25 11h13 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56 PUNIÇÃO Vice da CBF esclarece reunião com Paysandu e diz que transferban é assunto da Fifa Segundo Ricardo Gluck Paul, a conversa entre Roger Aguilera com Samir Xaud tratou de outros temas 13.08.25 19h54 Futebol Antes de duelo com a Chapecoense, Vinni Faria destaca urgência por reação do Paysandu na Série B O atacante também destacou a boa preparação física do grupo, fator que, segundo ele, tem feito diferença em momentos decisivos das partidas 13.08.25 18h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05