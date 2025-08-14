Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B

Rossi é uma das principais peças do Paysandu nesta temporada, destacando-se como o jogador com mais participações em gols em 2025. Contudo, o atacante enfrenta um problema recorrente em sua carreira: as lesões. Na Série B deste ano, o Búfalo ficou de fora de 50% dos jogos disputados até o momento.

Em 22 partidas do Papão na Série B, Rossi esteve ausente em 11 oportunidades. Além disso, nos últimos 10 jogos, o atacante participou de apenas três. Sob o comando de Claudinei, enquanto o Búfalo esteve em campo, o time bicolor não foi derrotado, acumulando duas vitórias — contra Botafogo-SP e Remo — e um empate diante do Atlético-GO.

VEJA MAIS

Nos últimos anos, as lesões têm sido recorrentes na carreira do atacante paraense. Durante sua passagem pelo Vasco da Gama, em 2023 e 2024, o atleta disputou apenas 31 partidas e marcou um gol. Em 2025, Rossi já acumula 30 jogos com a camisa bicolor e, apesar de ter ficado ausente em metade da principal competição do ano, até o momento, esta é a temporada em que mais atuou desde 2021, quando fez 43 partidas pelo Bahia.

Rossi não atua pelo time bicolor desde o empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO, na Curuzu, pela 16ª rodada da Série B. Desde então, está sob cuidados médicos devido a uma fibrose óssea que o incomoda há quatro meses, segundo a fonte. Nesta temporada, o atacante já atuou em 30 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências.

Agenda

Na próxima rodada, o Papão vai enfrentar a Chapecoense-SC, na Arena Condá, no domingo (17), às 16h. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.