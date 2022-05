Em jogo com retrospecto equilibrado, Remo reencontra um dos adversários do acesso à Série B

O Remo tem um desafio fora de casa, na próxima rodada da Série C. O Leão visita o Ypiranga-RS na segunda-feira (23), às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa, em um jogo para dar continuidade à vitória sobre o líder, Mirassol, no último fim de semana. O duelo marca o quinto encontro entre o time azulino e o Canarinho, num histórico recente de partidas que está equilibrado.

Retrospecto

Em quatro jogos entre as equipes, Remo e Ypiranga-RS venceram uma vez cada time e empataram outras duas vezes. O primeiro jogo entre as equipes foi na Série C de 2019. Foi um 0 a 0 no Estádio do Mangueirão, pela Série C de 2019, no dia 20 de maio de 2019.

Adversário do acesso

Já na Terceirona de 2020, as equipes voltaram a se enfrentar, pelo quadrangular de acesso, com uma vitória para cada lado e pelo mesmo resultado: 2 a 1. O Remo terminou esta fase em primeiro do grupo A e conquistou uma das vagas para a Série B do Brasileirão.

Quase um ano e meio depois, o Remo volta a encarar o Ypiranga. A partida é importante para as contas do Leão na Série C, já que, com uma combinação de resultados, o time do Baenão pode assumir a liderança da competição, ainda que nos critérios de desempate.

De olho no topo

Com a vitória no último fim de semana, sobre o Mirassol, o Remo voltou à zona de classificação à próxima fase da Série C. Agora, o Leão busca continuar entre os líderes da competição. Acompanhe a partida do clube azulino contra o Ypiranga que tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira a lista de jogos entre Remo e Ypiranga pela Série C:

20/05/2019: Remo 0x0 Ypiranga-RS - Série C

19/07/2019: Ypiranga-RS 1x1 Remo - Série C

27/12/2020: Remo 2x1 Ypiranga-RS - Série C

03/01/2021: Ypiranga-RS 2x1 Remo - Série C