Eleições Remo: Jader Gaderline diz que prioridade em caso de vitória é o departamento de futebol

O empresário Jader Gaderline falou com a imprensa sobre os planos para a presidência do Remo. Ele e outros três candidatos concorrem, neste domingo (12), ao cargo mais alto do executivo do clube

Segundo Gaderline, o departamento de futebol será a prioridade em caso de vitória no pleito. Ele defende que o setor deve ser profissionalizado, mas com o apoio de todas as tendências políticas de dentro do clube.

"Se existem quatro chapas é por que existe uma insatisfação. Hoje. O principal questionamento da torcida é sobre o futebol. Vamos esperae a sabedoria do eleitorado, que é soberana. Acho que, após as eleições, independente do resultado, todos devem se unir para fazer um clube do Remo grande. Precisamos de um projeto pra volta a Série B e ganhar o Parazão e a Copa Verde, além de profissionalizar o departamento de futebol azulino", disse.

Além de Gaderline, disputam as eleições do Remo o advogado Marco Antônio Pina, o Magnata; o cientista político Renan Bezerra; e o atual vice-presidente do clube Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão.